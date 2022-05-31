لقي شخصين اثنين من عمال سوبر ماركت حتفهما في الساعات الاولى من صباح اليوم.

وقالت مصادر اعلامية ان الحادثة وقعت اثر عملية سطو مسلح قام بها مسلحون، في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شرق عدن. واضافت، أن مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على سوبر ماركت ابو همام الواقع في شارع الخمسين في منطقة الممدارة.

وخلال عملية السطو قاموا بقتل إثنين من عمال السوبر، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأوضحت المصادر ان العاملين الذين فقدا حياتهما جراء العملية هما (شهاب السقاف و حسين اليافعي)، أثناء عملهم في السوبر.

وتشهد عدن المحتلة مزيد من الانفلات الامني وارتفاع منسوب الجريمة من الاغتيالات والقتل والسرقة والتقطع. اضافة الى الاوضاع الاقتصادية المأساوية التي فاقمت اوضاع المواطنين وزادت من معاناتهم.