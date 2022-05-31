عاجل الآن.. شاهد حدوث انقلاب الموازين بتدخل “الأباتشي اليمنية” في عملية عسكرية وانذهال الطرف الأخر وانهزامهم بصورة فضيعة (فيديو)

اتخذت قيادة يمن الأنصار قرارها المسؤول بتنفيذ أول عملية للقوات الجوية اليمنية للمهمة الإنسانية المقدسة لإنقاذ أهالي مدينة الدريهمي المحاصرة الذين أكلوا من أوراق الأشجار، وسط تواطئ الأمم المتحدة ومنظماتها.

والمخلصين من المهندسين والطيارين والمختصين يعكفون ليل نهار لإدخال طائرة الهليكوبتر Mi-71 الخدمة مجدداً، لتحين لحظة طي حقبة انبطاح كالحة السواد، وتطلق رحلة فجر العزة والكرامة بعملية العاشر من رمضان بقرار يمني إيماني خالص.

والإمداد الغذائي السخي يتساقط على أهالي المدينة والمجاهدين من الطائرة التي نثرت الرماد في أعين المجرمين المحاصرين للمدينة، ولتعود قواعدها سالمة برعاية الله، وطاقم الطائرة بسجدة شكر لعملية مباركة واكبها السيد القائد أولاً بأول والمهمة انجزت خلال 31 دقيقة.

ولتعانق معنويات أهالي المدينة المحاصرة والمجاهدين عنان السماء، تاركين خلفهم عجاف الحصار بعيد جديد، ولسان حالهم لطاقم الطائرة وقيادة الثورة “رفعتم رؤسنا عالياً”.