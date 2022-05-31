الدريهمي حصار وانتصار: سلسلة وثائقية مكونة من خمسة أجزاء، من إنتاج الإعلام الحربي 1443هـ – 2022م، بدأ عرضها من يوم الأحد 2022/05/29م وحتى الخميس 2022/06/2م.

وتمثل السلسلة الرواية الرسمية للقوات المسلحة اليمنية حول أحداث الساحل الغربي ومديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والتي تعرضت لحصار قوى العدوان السعودي الأمريكي خلال العامين 2018م – 2020م، إبان تصعيد قوى العدوان آنذاك.

وتكشف السلسلة الوثائقية للمرة الأولى تفاصيل وأسرار أهم وأطول المعارك الاستراتيجية التي خاضها الأهالي والمجاهدين في الساحل اليمني الغربي في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي.

ويقدم الوثائقي الرواية الرسمية بتسلسل زمني للأحداث والوقائع الميدانية معززة بمشاهد موثقة وشهادات شخصيات عسكرية ومدينة، من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية وأهالي مدينة الدريهمي، بالإضافة لجهات متابعة وفاعلة في الأحداث من وحدات عسكرية وجهاز الأمن والمخابرات.

وتحتوي السلسلة على مشاهد يُفرج عنها الإعلام الحربي للمرة الأولى، من معارك الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي ومدينة الدريهمي بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.

ملخص الجزء الثاني

حصار مدينة الدريهمي يفاقم معاناة المواطنين، في ظل تدهور القطاع الصحي حتى الانهيار، والاسعاف الحربي للمجاهدين يسخر امكانياته المتواضعة لخدمة المواطنين والمجاهدين على حد سواء.