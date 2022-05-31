الدريهمي حصار وانتصار: سلسلة وثائقية مكونة من خمسة أجزاء، من إنتاج الإعلام الحربي 1443هـ – 2022م، بدأ عرضها من يوم الأحد 2022/05/29م وحتى الخميس 2022/06/2م.
وتمثل السلسلة الرواية الرسمية للقوات المسلحة اليمنية حول أحداث الساحل الغربي ومديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والتي تعرضت لحصار قوى العدوان السعودي الأمريكي خلال العامين 2018م – 2020م، إبان تصعيد قوى العدوان آنذاك.
وتكشف السلسلة الوثائقية للمرة الأولى تفاصيل وأسرار أهم وأطول المعارك الاستراتيجية التي خاضها الأهالي والمجاهدين في الساحل اليمني الغربي في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي.
ويقدم الوثائقي الرواية الرسمية بتسلسل زمني للأحداث والوقائع الميدانية معززة بمشاهد موثقة وشهادات شخصيات عسكرية ومدينة، من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية وأهالي مدينة الدريهمي، بالإضافة لجهات متابعة وفاعلة في الأحداث من وحدات عسكرية وجهاز الأمن والمخابرات.
وتحتوي السلسلة على مشاهد يُفرج عنها الإعلام الحربي للمرة الأولى، من معارك الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي ومدينة الدريهمي بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.
ملخص الجزء الثاني
حصار مدينة الدريهمي يفاقم معاناة المواطنين، في ظل تدهور القطاع الصحي حتى الانهيار، والاسعاف الحربي للمجاهدين يسخر امكانياته المتواضعة لخدمة المواطنين والمجاهدين على حد سواء.
انهيار القطاع الصحي وتفاقم معاناة المواطنين والاسعاف الحربي يسخر امكانياته المتواضعة لخدمة المواطنين.
تدمير البنية التحتية للمدينة وتدمير المشافي وتدمير جميع المرافق الصحية المنشأة حديثاً يزيد من معاناة المواطنين وسط استمرار وحشية قوى العدوان التي استهدفت منازل المواطنين وارتكبت مجازر مروعة بحق الأهالي، وانهيار الوضع الصحي بالكامل.
يظهر أحد المواطنين أعمى البصر يقول “مشتيش أحيد”، لا يريد أن يُشفى ليعود ويرى حجم المعاناة والمأساة التي حلت بالمدينة جراء حصارها من قوى العدوان السعودي الأمريكي.
وحشية قوى العدوان تدمر البنية التحتية لمدينة الدريهمي وتُخرج النظام الصحي عن الخدمة وتفاقم المعاناة.
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ملخص الجزء الثالث
اتخذت قيادة يمن الأنصار قرارها المسؤول بتنفيذ أول عملية للقوات الجوية اليمنية للمهمة الإنسانية المقدسة لإنقاذ أهالي مدينة الدريهمي المحاصرة الذين أكلوا من أوراق الأشجار، وسط تواطئ الأمم المتحدة ومنظماتها.
والمخلصين من المهندسين والطيارين والمختصين يعكفون ليل نهار لإدخال طائرة الهليكوبتر Mi-71 الخدمة مجدداً، لتحين لحظة طي حقبة انبطاح كالحة السواد، وتطلق رحلة فجر العزة والكرامة بعملية العاشر من رمضان بقرار يمني إيماني خالص.
والإمداد الغذائي السخي يتساقط على أهالي المدينة والمجاهدين من الطائرة التي نثرت الرماد في أعين المجرمين المحاصرين للمدينة، ولتعود قواعدها سالمة برعاية الله، وطاقم الطائرة بسجدة شكر لعملية مباركة واكبها السيد القائد أولاً بأول والمهمة انجزت خلال 31 دقيقة.
ولتعانق معنويات أهالي المدينة المحاصرة والمجاهدين عنان السماء، تاركين خلفهم عجاف الحصار بعيد جديد، ولسان حالهم لطاقم الطائرة وقيادة الثورة “رفعتم رؤسنا عالياً”.
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