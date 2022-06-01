نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما نبه المركز في نشرته التحذيرية، قاطني المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً. وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية وخاصة سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والعوالق الترابية.

وفي تفاصيل مستجدات الطقس، توقع مركز الأرصاد، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على اجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة وغرب ذمار، وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

كما توقع المركز أن يكون الطقس حاراً وجافاً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-43 درجة مئوية ، فيما يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى ودرجات الحرارة العظمى ما بين 34- 38 درجة مئوية.

وذكر المركز أن الأجواء قد تكون مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، صعدة ومأرب. وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، بلغت في إب : 19.5 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية تركزت أغلبها على محافظة تعز.