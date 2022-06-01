رفض وفد المرتزقة في مفاوضات عمان مبادرة الوفد الوطني بفتح ثلاثة طرق رئيسية إلى مدينة تعز ، قدمها الوفد الوطني كمرحلة أولى انطلاقا من حرص القيادة الوطنية على تخفيف معاناة المواطنين في مدينة تعز، لكنها انصدمت برفض المرتزقة للمبادرة وإفشالهم للمفاوضات الجارية في العاصمة الأردنية عمان.

الطرق التي رفض المرتزقة فتحها في مفاوضات عمًان الاردن:

١-الطريق الأول الستين، الخمسين، الدفاع الجوي وهي طرق (مسفلتة ومسافتها الى مدينة تعز لا تتجاوز عشر دقائق)

٢-الطريق الثاني صالة، ابعر، الزيلعي (مسفلتة، ومسافتها الى مدينة تعز من ربع ساعة الى ثلث ساعة)

٣- الطريق الثالث، الراهدة، كرش (طريق رئيسي يربط بين تعز ولحج)

رئيس وفد المرتزقة عبدالكريم شيبان قال في بيان بأنه يرفض مبادرة اللجنة العسكرية الوطنية لفتح الطرقات المقترة بحجة أنه يريد فتح طرقات أخرى مصرا على فتحها فورا.

وأشار مصدر في المفاوضات إلى أن الطرق التي يصر المرتزقة على فتحها هي خطوط تماس عسكري ومتداخلة جبهاتها إذ لا تفصل خطوط الإشتباك سوى أمتار قليلة.