دعت اللجنة المنظمة للفعاليات اليوم الأربعاء، إلى المشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى الصرخة في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم الجمعة.

وحددت اللجنة المنظمة باب اليمن ساحة لمسيرة ذكرى الصرخة في العاصمة صنعاء عصر الجمعة.