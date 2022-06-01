الرئيسية أخبار وتقارير اللجنة المنظمة للفعاليات: مسيرات جماهيرية الجمعة بذكرى الصرخة أخبار وتقارير اللجنة المنظمة للفعاليات: مسيرات جماهيرية الجمعة بذكرى الصرخة 1 يونيو، 2022 46 دعت اللجنة المنظمة للفعاليات اليوم الأربعاء، إلى المشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى الصرخة في العاصمة صنعاء والمحافظات يوم الجمعة. وحددت اللجنة المنظمة باب اليمن ساحة لمسيرة ذكرى الصرخة في العاصمة صنعاء عصر الجمعة. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب سلاح وموقف.. شعار الصرخة وموقف البراءة إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.