نشر الإعلام الحربي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، الجزء الرابع من وثائقي | الدريهمي “حصار وانتصار”.

وكان مضمونه رسالة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمحاصرين في الدريهمي، ولتي تسببت بارتفاع معنويات المجاهدين في مدينة الدريهمي المحاصرة عقب الرسالة، وبدا لهم أنهم دخلوا المدينة المحاصرة من جديد.

وأوضح الوثائقي دور جهاز الأمن والمخابرات بكشفه للمجاهدين خطة قوى العدوان للهجوم على مدينة الدريهمي المحاصرة، إذ كان مواكبا لعمق العدو بعد تمكنه من اختراق صفوف العدو وتجنيد بعضهم لمعرفة وكشف كل خطط العدو ووضعه الداخلي، لتقرر القيادة والمجاهدين الرد على النوايا العدوانية بتدمير الدريهمي ومحاولة احتلالها بقوة غير مسبوقة.

وعقب نجاح استخباري للمجاهدين كشف خطة العدو للهجوم على المدينة يُعطى الضوء الأخضر لتدشين عملية فك الحصار عن المدينة وتأديب قوى العدوان بإعداد خطة محكمة اعتمدت على إيهام العدو بقوة محدودة في أحد المسارات، وبعد انهاك طاقة العدو في الليل دشنت العملية الرئيسية في يومها الثاني والثالث وانتهت -بفضل الله وعونه- بكسر كماشة الحصار وتحرير كامل محيط الدريهمي.

وتكبدت قوات العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأسر أعداد من المنافقين واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، ويلتقي المجاهدين المحاصرين مع مسارات كسر الحصار من المجاهدين خارج المدينة، فكان أذان النصر والفرحة الغامرة تعم المجاهدين وأهالي المدينة التي لم تعد محاصرة بعد عامين وشهرين من المعاناة والحصار والموت.

كما أظهر الوثائقي لحظة إلتقاء المجاهدين المحاصرين داخل المدينة مع المجاهدين من خارج المدينة، ولحظات مؤثرة لفرحة أهالي مدينة الدريهمي واحتفائهم بفك الحصار عن المدينة، تطوي عامين وشهرين من صنوف المعاناة والعذابات بسبب حصار قوى العدوان للمدينة وارتكابهم مجازر وجرائم ليست أبشع من حصارهم الوحشي والمعزز بصمت وتواطئ أممي واضح.

وكشف استبشار كبار السن وفرح الصغار والكبار، وارتفاع زغاريد ورقصات النصر من أهالي المدينة بعد بشارة كسر الحصار واندحار المنافقين، مهنئين المجاهدين بعظيم النصر وموجهين رسائل الشكر والعرفان للسيد القائد وكل الأبطال الذين خاضوا ملحمة الصمود والنصر.

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