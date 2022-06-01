ونشر الإعلام الحربي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمحاصرين في الدريهمي.

رسالة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي للمحاصرين في مدينة الدريهمي#الدريهمي_حصار_وانتصار pic.twitter.com/BOxuyJvU7y — الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) June 1, 2022

وذلك ضمن السلسلة الوثائقية “الدريهمي حصار وانتصار” التي تمثل الرواية الرسمية للقوات المسلحة اليمنية حول أحداث الساحل الغربي ومديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والتي تعرضت لحصار قوى العدوان السعودي الأمريكي خلال العامين 2018م – 2020م، إبان تصعيد قوى العدوان آنذاك.

وتكشف السلسلة الوثائقية للمرة الأولى تفاصيل وأسرار أهم وأطول المعارك الاستراتيجية التي خاضها الأهالي والمجاهدين في الساحل اليمني الغربي في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي.