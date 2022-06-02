حدّدت اللجنة المنظمة للفعاليات ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين” عصر يوم غدٍ الجمعة.

كما حددت اللجنة المنظمة للفعاليات في بيان لها، ساحات المدينة والقناوص والحسينية في محافظة الحديدة مكاناً لمسيرات ذكرى الصرخة عصر الجمعة.

وحددت اللجنة ساحات مدن حجة والمحويت وإب وذمار مكاناً لمسيرة ذكرى الصرخة عصر يوم غدٍ الجمعة.

وحسب بيان اللجنة، تم تحديد منطقة الجند بمحافظة تعز مكاناً لمسيرة ذكرى الصرخة بعد صلاة الجمعة يوم غدٍ.

كما حددت اللجنة المنظمة للفعاليات في ريمة ساحة المدينة مكاناً لمسيرة ذكرى الصرخة صباح يوم غدٍ الجمعة.

وأعلنت اللجنة في الضالع عن تحديد ساحات دمت والحشاء وقعطبة مكاناً لمسيرات ذكرى الصرخة صباح يوم غدٍ الجمعة.

ودعت اللجنة في بيانها إلى المشاركة الواسعة في هذه المسيرات بالعاصمة والمحافظات للتأكيد على استمرار الصمود والثبات ورفع شعار الصرخة في قوى الهيمنة والاستكبار.