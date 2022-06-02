أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ التوصل لاتفاق تجديد الهدنة الإنسانية العسكرية لشهرين إضافيين.

وجاء في بيان صحافي لمكتب المبعوث الأممي “تدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم الموافق 2 يونيو في الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن”.

وتعهد غروندبرغ بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً والتوجه نحو حل سياسي مستدام يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين”، مشيرًا إلى أنه جرى تمديد الهدنة وفق أحكام الاتفاقية الأصلية نفسها والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 أبريل 2022.

الجدير بالذكر أن قوى العدوان لم تفي بالتزاماتها كاملةً وخاصةً ما يخص الملف الإنساني والذي ظلت تماطل في فتح مطار صنعاء الدولي وفق الاتفاق رحلتين أسبوعيا، وكذا عرقلة دخول سفن الوقود بطريقة سلسلة دون تأخير.

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي، وقبل ساعات من انتهاء الهدنة، شن غارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف في خرق واضح للهدنة الإنسانية والعسكرية المعلنة.