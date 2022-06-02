أعلن الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومنتال عن إقلاع طائرة تابعة لرجال أعمال إسرائيليون وأمريكيون لعقد اجتماعات في العاصمة السعودية الرياض، عبر رحلة قادمة من مطار بن غوريون التابع لكيان الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يتوجه عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين – الأمريكيين لعقد اجتماعات في العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة تحمل اسم “N718JJ”.

ورصدت بيانات ملاحية إقلاع الطائرة عقب توقفها في مطار عمان الأدرني وهي في طريقها إلى مطار الرياض السعودي وتم توثيقها صباح اليوم.

وقال الدكتوير صلاح النعامي المختص بالشأن الإسرائيلي أن “التوجه واضح: تكثيف مناشط التطبيع دون التوقيع على اتفاق رسمي. صحيفة “غلوبس” أكدت أن السعودية فتحت أبوابها فعلا أمام الإسرائيليين”.

وأضاف “لكن لدى الصهاينة لا يوجد وجبات مجانية. فإسرائيل تشترط موافقتها على نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بترتيبات أمنية كبيرة.

وتابع “كما ان إسرائيل تتمسك بمحددين لمسار التطبيع مع السعودية: عدم السماح بحصولها على سلاح نوعي، وعدم التورط في معارك بن سلمان الإقليمية”.