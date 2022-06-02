أكد المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، عن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين.

حيث دخلت الهدنة حيز التنفيذ الساعة 7:00 مساء اليوم الخميس، والعمل على إستكمال بنود الهدنة الأصلية، وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء مشاورات التسوية السياسية الشاملة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

ويعود المبعوث الأممي لدى اليمن إلى عدن، بعد نجاحه في تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين، وذلك من أجل تحقيق المهام المتطلبة للهدنة.

وحسب مصادر، فإن من أبرز المهام التي سيعمل المبعوث الأممي على تحقيقها خلال الهدنة الثانية هي فتح طرقات تعز وبقية محافظات اليمن، صرف رواتب موظفي الدولة دون إستثناء، توحيد السياسة النقدية والمالية بين صنعاء وعدن، وتهيئة الأجواء لبدء عملية سياسية شاملة تحقق السلام الدائم في اليمن.

رسالة المبعوث الأممي الى الرئيس المشاط

وأكد الرئيس المشاط أن التعاطي الإيجابي مع طلب تمديد الهدنة هو لتخفيف معاناة المواطنين، حيث تلقى رئيس المجلس السياسي الأعلى، الرئيس مهدي المشاط رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأوضح أن الرسالة تتضمن المطالبة بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين، والتأكيد على إيجاد معالجات إنسانية عاجلة وإصلاح ومعالجة التأخير الذي حصل في تنفيذ بنود الهدنة خلال الشهرين الماضيين.

كما تتضمن الرسالة استمرار ذات البنود لشهرين قادمين مع أهمية استثمار فترة التمديد الجديدة للوصول إلى اتفاق واضح وشامل يعالج الملف الإنساني وفي

تمديد الهدنة باستكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين

هذا وعلق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الخميس، عن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين جديدة لدواع إنسانية.

وقال عبد السلام في تغريد له: بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى ورفع رسالة أممية الى رئيس المجلس السياسي الاعلى أمكن القبول بتمديد الهدنة لدواع إنسانية.

وأضاف عبد السلام: على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين، والعبرةُ بمدى التزام الطرف الآخر بتعهداته ليُصار إلى بحث شامل للوضع الإنساني.