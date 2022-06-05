التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير الإدارة المحلية علي القيسي. وناقش اللقاء، الأوضاع في مختلف المحافظات ومستوى الأداء الخدمي والتنموي، وجهود السلطات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللقاء، الحرص على فتح الطرق لتخفيف معاناة المواطنين في تعز وبقية المحافظات، والتي تسبب بها العدوان ومرتزقته، وتعنتهم ورفضهم لأي حلول تطرح. كما أكد الرئيس المشاط، أن أبناء محافظة تعز أتضحت لهم الصورة اليوم بأن العدوان ومرتزقته يحرصون على استمرار معاناتهم التي افتعلوها، كونها باتت تمثل لهم مصدراً للدخل غير المشروع.

وقال الرئيس المشاط” نؤكد أننا سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن إخواننا من أبناء محافظة تعز، وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد”.

وأشاد الرئيس المشاط بجهود المحافظين في إنجاح المراكز الصيفية وكذا مستوى الإقبال الكبير عليها.. منوها بجهودهم في تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات رغم شحة الإمكانيات في ظل استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي على الشعب اليمني.