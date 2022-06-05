عاجل الآن.. إعلان بيان عاجل وطارئ ودعوة هامة لجميع المواطنين اليمنين بدون استثناء في جميع محافظات الجمهورية (وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة)

عاجل الآن.. إعلان بيان عاجل وطارئ ودعوة هامة لجميع المواطنين اليمنين بدون استثناء في جميع محافظات الجمهورية (وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة)

دعت الهيئة العامة للزكاة كافة أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات والمديريات والعزل والقرى إلى التفاعل مع دعوة رابطة علماء اليمن لإقامة صلاة الاستسقاء، وخروج الجميع إلى الجبانات المحددة لأداء صلاة الاستسقاء بخشوع وتضرع.

وحثت هيئة الزكاة في بيان لها اليوم، الجميع على الإقبال على الله، والتضرع إليه بقلوب طاهرة مؤمنة خاشعة، ويقين صادق، وثقة خالصة بالله تكفيه مؤنة الطلب ،وتعفيه عن شدة النصب ،وخلع أردية الخطايا ،والتحرر من الذنوب ،والعودة إلى الله بالتوبة، والاستغفار.

كما دعا البيان إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ،والتعاون والتآزر والتراحم ،وإصلاح ما فسد، وتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد ،والتمسك بالأخوة الإيمانية امتثالا لقول الله تعالى :” إِنَّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون” .

كما حث البيان ، كافة منتسبي الهيئة العامة للزكاة على مضاعفة الجهود الصادقة والاستنفار التام في كل المسارات لإيصال الحقوق إلى مستحقيها على أكمل وجه وبكل إتقان و إخلاص وأمانة واستشعار الرقابة الإلهية في كل الأعمال .. داعيا المزكين إلى المبادرة والمسارعة في إيتاء زكاتهم إلى الهيئة كونها الجهة المخولة بذلك

وثمن بيان هيئة الزكاة دعوة رابطة علماء اليمن أبناء المجتمع اليمني لإقامة صلاة الاستسقاء.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل:” ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ ”

والقائل:” وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ”

والقائل:” فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا(12)”

والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين القائل :” لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة، واجتنبوا الحرام ،وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ،فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين” .

وبعد:

نتيجة لاحتباس الغيث ، وتأخر نزوله عن موسمه في بلادنا ،وجدب الأرض ،والجفاف الذي أثر على العديد من أبنا المجتمع وما نزل بنا ،وألم بنا ما قد بهضنا حمله بسبب كثرة الذنوب ،وكفران النعم، والتطفيف في المكيال والميزان، وعملا بسنة الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله الذي ثبت عنه في مثل هذه الحالات أن يستسقي للناس بطلب الغيث من الله وامتثالا لقوله تعالى :” وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ”

فإن الهيئة العامة للزكـاة

-تثمن دعوة رابطة علماء اليمن أبناء المجتمع اليمني لإقامة صلاة الاستسقاء ،وتأخذ الهيئة بتوصيتها ونصحها لكل منتسبي الهيئة والقائمين عليها في مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية وتوظيف كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الزكوي إيرادا ومصرفا بشكل منظم ومخطط له والعمل بوتيرة عالية في تصحيح الاختلالات.

-تدعو كافة أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات والمديريات والعزل والقرى إلى التفاعل مع هذه الدعوة المباركة ،والإقبال على الله، والتضرع إليه بقلوب طاهرة مؤمنة خاشعة، ويقين صادق، وثقة خالصة بالله تكفيه مؤنة الطلب ،وتعفيه عن شدة النصب ،وخلع أردية الخطايا ،والتحرر من الذنوب ،والعودة إلى الله بالتوبة،والاستغفار وخروج الجميع إلى الجبانات المحددة لأداء صلاة الاستسقاء بخشوع وتضرع والتجاء إلى الله قال تعالى:”وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْـمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.

ورد المظالم ،وصلة الأرحام قال تعالى:”وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا”،والتصدق والإنفاق والإحسان قال تعالى :” وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْـمُحْسِنِينَ” وتعزيز التكافل الاجتماعي ،والتعاون والتآزر والتراحم ،وإصلاح ما فسد، وتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد ،والتمسك بالأخوة الإيمانية قال تعالى:” إِنَّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون” .

فالله وحده لا سواه من سيفتح لنا باب الفرج بطوله ويكسر عنا سلطان الهم بحوله ،ويذقنا حلاوة الصنع في ما سألناه ،ويرحم تضرعنا إليه -توجه الهيئة كل العاملين في الهيئة سواء في الديوان والمكاتب في المحافظات والفروع في المديريات إلى ضرورة التفاعل مع الدعوة وخروج الجميع لأداء صلاة الاستسقاء وحث المجتمع على الخروج وأداء الصلاة.

-تحث الهيئة كل منتسبيها على مضاعفة الجهود الصادقة والاستنفار التام في كل المسارات لإيصال الحقوق إلى مستحقيها على أكمل وجه وبكل إتقان و إخلاص وأمانة واستشعار الرقابة الإلهية في كل الأعمال

-تدعو الهيئة المزكين إلى المبادرة والمسارعة في إيتاء زكاتهم إلى الهيئة كونها الجهة المخولة بذلك

ختاما :اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مَغيثَاً مَرِيعاً مُمْرِعاً عَرِيْضَاً، وَاسِعاً غَزِيراً تَرُدُّ بِهِ النَّهِيضَ وَتَجْبُرُ بِهِ الْمَهِيضَ. أللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْياً تُسِيلُ مِنْهُ الظِّرابَ،وَتَمْلا مِنْهُ الْجِبَابَ،وَتُفَجِّرُ بِهِ الأنْهَارَ،وَتُنْبِتُ بِهِ الأشْجَارَوَتُرْخِصُ بِهِ الأسْعَارَ فِي جَمِيع الأمْصَارِ،وَتَنْعَشُ بِهِ البَهَائِمَ وَالْخَلْقَ،وَتُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ،وَتُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ،وَتُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ،وَتَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً إلَى قُوَّتِنَا.

اللهم عليك بالمعتدين الظالمين ومن والهم اللهم انصر المجاهدين بنصرك وأيدهم بتأيدك وامددهم بجند من جندك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله

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صادر عن الهيئة العامة للزكـاة

بتاريخ 6 /ذو القعدة 1443ه

الموافق 5 / يونيو 2022م