أعرب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، عن ادانهت واستهجان الجمهورية اليمنية بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول محمد صل الله عليه وسلم التي ادلى بها مسؤول في الحزب الحاكم في الهند.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الإساءة تُعد استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم في مختلف انحاء العالم ، ونحو ٢٠٠ مليون مسلم في الهند، وستلقي بظلالها السلبية على علاقات الهند بالعالم الاسلامي، فضلاً عن تهديد السلم الاجتماعي فيها.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الإساءة لن تنال من عظمة الرسول محمد ولا من القيم والمثل التي جاء بها ودعا اليها. واختتم شرف تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة التصريحات التي تُثير الكراهية وتسيء للأديان والرموز الدينية.