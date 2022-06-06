أصيب طفلان، اليوم الاثنين، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف التحالف السعودي على قرية بني بارق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، فيما توفي مواطن متأثّراً بجراح أصيب بها بعد انفجار لغم أرضي في صعدة.

وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام:”إن طفلين أصيبا أثناء رعي الأغنام ونفقت العديد من المواشي نتيجة انفجار قنبلة عنقودية محرمة من مخلفات غارات طيران تحالف العدوان في مديرية نهم بقرية بني بارق بمحافظة صنعاء شمال شرق العاصمة”.

هذا وتوفي موطن متأثّراً بإصابته جراء انفجار لغم من مخلفات التحالف في وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع المملكة.