كشف وزير المالية في حكومة صنعاء رشيد أبو لحوم، الخميس، اجمالي مبيعات النفط الخام في مناطق سيطرة فصائل التحالف، قائلا إنها تقدر بـ 300 مليون دولار شهرياً، مشيرا إلى أن هذه المبالغ بامكانها تغطي المرتبات لثلاثة أعوام قادمة.

وأشار أبو لحوم إلى أن صنعاء التزمت بإتفاق السويد وعملت على فتح حساب خاص بالمرتبات ووردت كافة إيرادات المشتقات النفطية إليه، فيما تنصل التحالف والحكومة الموالية له عن ذلك، ما دفع صنعاء لصرف نصف راتب لموظفي الدولة (بشكل متقطع) من تلك المبالغ الموردة.

واقترح وكيل البنك المركزي في صنعاء، للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي، “إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة”، مؤكدا أنه “يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ “.