أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 9 يونيو 2022م.
الأسعار بمناطق صنعاء
الدولار
شراء 557 إلى 557,5 ريال.
بيع 559 إلى 560 ريال.
السعودي
شراء 148 إلى 148,2 ريال.
بيع 148,4 إلى 148,5 ريال.
الأسعار بمناطق عدن
الدولار
شراء 1083 إلى 1090 ريال
بيع 1110 إلى 1020 ريال
السعودي
شراء 285 إلى 287 ريال.
بيع 290 إلى 293 ريال.
أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يونيو 2022م
متوسط أسعار الذهب في صنعاء
الجنيه شراء 238,000 بيع 242,000 ريال
الجرام21 شراء 29,700 بيع 31,700 ريال
متوسط أسعار الذهب في عدن
الجنيه شراء 430,000 بيع 436,000 ريال
الجرام21 شراء 55,000 بيع 58,000 ريال