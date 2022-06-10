لم تمضي أيام على مقتل الطفل أكرم محمد يوسف العزعزي على يد عصابات قطاع الطرق في مديرية طور الباحة ليسقط اليوم ضحية جديد في ظل صمت التحالف والمجلس الرئاسي وسلطات تعز ولحج.

حيث أقدمت عصابات التقطعات المنتشرة في خط طور الباحة بمحافظة لحج على قتل شاب ليلة أمس بدم بارد.

وقالت مصادر إن الشاب خالد عبدالله يبلغ من العمر عشرون عاما من أبناء محافظة إب قتل برصاص عصابة مسلحة في طريق الصبيحة. وذكرت إن خالد أراد السفر من مسقط رأسه محافظة إب مروراً بطريق الموت طور الباحة وقاصداً مدينة عدن.

وأضافت المصادر انه واثناء مروره ليلة أمس الخميس عبر طور الباحة قامت عصابة مسلحة بإيقاف السيارة التي يستقلها الضحية “خالد” وهي نوع باص وتم إنزال الركاب واحدا تلو الآخر وسلبهم ما بحوزتهم من ممتلكات وأموال.

وأوضحت إن العصابة عندما وصلت إلى الشاب خالد لسلبه وسرقة ما بحوزته رفض تسليم مقتنياته وحدثت مشادات كلامية إلا ان العصابة قامت بإطلاق الرصاص وإصابته بشكل مباشر في الرأس ليفارق الحياة على الفور.

يشار إلى إن المجلس الرئاسي وسلطات تعز ولحج لم يحركوا ساكن للقبض على قتلة الطفل أكرم العزعزي الذي قتل قبل أكثر من إسبوع وهو برفقة والده حيث يواصل سائقو الشاحنات الإضراب الشامل لليوم الثامن على التوالي مطالبين بضبط القتلة وتأمين طريق عدن ـ تعز ورفع نقاط الجبايات والتحسين الغير قانونية.