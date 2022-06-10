لقي قائد فرقة الاغتيالات في الموساد الصهيوني “ايلاک رون” مصرعه، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي في مدينة أربيل، شمال العراق.

وذكر موقع “الميادين”، أن قائد فرقة الاغتيالات في الموساد الصهيوني “ايلاک رون”، لقي مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي في مدينة أربيل، شمالي العراق.

وأفادت مصادر إعلامية، بوقوع هجوم بطائرة مسيّرة على القنصلية الأمريكية في أربيل، فيما أفادت تقارير مكملة بأن هذا الهجوم استهدف عددا من المركبات.

وأضافت التقارير التي أوردتها وسائل إعلام عراقية: “استهدف الهجوم بطائرة مسيرة انتحارية 3 مركبات، حيث أصابها بنجاح على الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل”.