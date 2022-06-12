استشهد 5 مدنيين وأصيبت امراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء انفجار ألغام وذخائر من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي في عدة محافظات.

وأوضح المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام في إفادة صحفية أنه سجل خلال 24 ساعة ارتقاء 3 شهداء في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة، وشهيد من أبناء مديرية المصلوب في محافظة الجوف نتيجة انفجار ألغام وذخائر من مخلفات العدوان.

فيما رصد المركز استشهاد مواطن بمنطقة مسورة مديرية نهم شرق محافظة صنعاء نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان، وإصابة امرأة في منطقة بني بارق بذات المديرية نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان.

وكان إجمالي ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري 2022 بلغم 21 شخص بينهم 3 شهداء و18 مصاب، وفقا لإحصائيات المركز اليمني للتعامل مع الألغام

أخذت محافظة صعدة النصيب الأكبر من الضحايا، إذ أصيب 10 مدنيين بينهم 4 أطفال، تلتها محافظة الحديدة حيث سجل إصابة 6 مدنيين، فيما سجل بقية الضحايا في نهم وتعز.