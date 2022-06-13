كشفت مصادر مطلعة عن احتدام الخلاف بين طارق صالح وحزب الإصلاح على خلفية استمرار الأخير بتجنيد قوات جديدة في أرياف الحجرية بمحافظة تعز.

وأضافت إن طارق صالح وجه محافظ تعز نبيل شمسان بوقف عملية التجنيد التي تشهدها مناطق الحجرية، بقيادة قائد الشرطة العسكرية الأسبق محمد الخولاني وهو ما رفضه حزب الإصلاح.

وذكرت المصادر إن توجيهات طارق صالح دفعت وزير الداخلية إبراهيم حيدان بإصدار مذكرة موجهة لمحافظ تعز نبيل شمسان تفيد بأن عملية التجنيد ضمن قوام وزارة الداخلية وتحت إطلاع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأوضحت المصادر إن حزب الإصلاح يسعى لاستقطاب 5 ألف مجند خلال الفترة القادمة لتجنيدهم وتشكيلهم كوحدات متخصصة لحماية وتأمين مديريات محافظتي تعز ولحج المطلة على المديريات الساحلية الأمر الذي أزعج طارق صالح.

يشار إلى ان الأطراف المتصارعة تسعى لتعزيز سيطرتها على مديريات الحجرية والساحلية خدمة لقوى إقليمية لديها أهداف للسيطرة على مضيق باب المندب والشريط الساحلي بمحافظة تعز.