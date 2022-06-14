قتل رجل أعمال ونجله وحفيده برصاص مسلح في يافع بمحافظة لحج والواقعة تحت سيطرة التحالف ومرتزقته.

وقالت مصادر إن رجل الأعمال محسن صالح الرشيدي اليافعي قتل ظهر اليوم برصاص مسلح في منطقة لعبوس بيافع.

وأضافت إن الرشيدي قُتل مع نجله علي محسن وحفيده محسن علي عبدالله ومرافقه عارف قاسم الأشول وإصابة 5 اخرين.

وذكرت المصادر إن المسلح قام بإطلاق النار على الرشيدي ومن معه وهم داخل السيارة أمام سوق المحمل الذي يملكه الرشيدي ما أدى لوفاتهم على الفور.

يشار إلى رجل الأعمال محسن صالح الرشيدي اليافعي يملك مركز المحمل وصاحب الفندق والسوق الجديد في يافع ومن أكبر مستوردي الملابس الجاهزة ولديه استثمارات كبيرة في السعودية.