أصدرت اليوم صنعاء قراراً جمهورياً بإقالة وزير الكهرباء في حكومة الإنقاذ أحمد العلي، على خلفية مشكلة الكهرباء في محافظة الحديدة واعتدائه على مواطن تهامي قبل أيام.

وقالت مصادر إعلامية إن قرار جمهوري صدر بتعيين الدكتور محمد أحمد حمود البخيتي وزيراً للكهرباء.

ومن أهم المناصب التي تقلّدها الوزير الجديد:

– عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء، من اغسطس 2013م حتى اليوم.

– عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من ديسمبر 2020 حتى اليوم.

عضو مجلس إدارة المعهد العام للاتصالات، من سبتمبر 2019م حتى اليوم.

-رئيس لجنة إعداد وثيقة مواصفات برنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة.