لبرنامج “ساعة للتاريخ قناة المسيرة”.. الأوراق غير مرتبة من تاريخ مُخطط تغيير النظام الملكي عام 1953م الى مذبحة مشايخ تعز عام 1978م مروراً باحداث اغسطس 1965م وعام 1968م ومجزرة مشايخ الملكيين في عدن 1972م واغتيال الحمدي ثم تربع مشايخ وضباط الوصاية السعودية على نظام الحكم في صنعاء اليمن وللتاريخ فقط لاغير

“خاص”

اعادة ترتيب الأوراق

عرضت قناة المسيرة ليلة الجمعة 17يونيو 2022م، الحلقة الأولى من برنامج ساعة للتاريخ مع الاخ /مجاهد القهالي الامين العام لجبهة التصحيح الناصري من اعداد وتقديم الاعلامي القدير / عبد الرحمن الاهنومي وعرض للتاريخ من زاوية الاخ / مجاهد القهالي والبداية كانت من احداث اغسطس 1968م الدامية في الصف الجمهوري ودور قوات العاصفة فيها وعن تاسيس جبهة التصحيح الناصري.

المصادر والمراجع

كتب الثقافة والثورة في اليمن واليمن الجمهوري وقضايا وطنية والثقافة الشعبية للفقيد/ عبد الله البردوني وكتاب مؤتمر حرض 1965م، ومحاولات السلام باليمن للمؤلف/ يحيى الشعيبي ومذكرات الشيخ /عبدالله بن حسين الاحمر والشيخ /سنان ابولحوم ومذكرات /جار الله عمر ودراسة بعنوان “عبد الناصر وثورة اليمن” للمؤلف /سامي شرف مدير مكتب جمال عبد الناصر وكتاب الوحدة اليمنية لخالد بن محمد القاسمي وكتيب الاثنين الدامي في عدن 13يناير 1986م من منشورات الحزب الاشتراكي اليمني ومذكرات الفقيد/ عمر الجاوي عن حصار صنعاء السبعين يوماً وبها وبعيدا عن كلا اشكال وانواع التعصب.

نود التوضيح بالتالي وبالسرد المختصر وحسب التسلسل التاريخي الزمني للاحداث وبالله نستعين: انقلاب 1948م الاخواني

حسب مؤلفات الفقيد/ عبد الله البردوني، فان ماحدث في عام 1948م كان وراءة تنظيم الاخوان المسلمين لقلب نظام الحكم في صنعاء اليمن، فالامام الخلف عبدالله الوزير كان على تواصل مع تنظيم الاخوان في مصر وكاتب دستور انقلاب 1948م هو الجزائري الفضيل الورتلاني من اعضاء التنظيم العالمي للاخوان وتنظيم الاخوان المتأسلمين يشعل ثورة ضد النظام الملكي اليمني الوطني المستقل، والوحيد بالوطن العربي والمُعادي للاستعمار والصهيونية.

بينما الجزائر بلاد الفضيل الورتلاني مُحتلة من فرنسا ولاثورة اخونية بالجزائر، بينما مصر مسقط ومعقل تنظيم الاخوان المتأسلمين مُحتلة من بريطانيا ولاثورة اخوانية لتحرير مصر من الاحتلال البريطاني والاخوان لايعلنون الجهاد ضد الصهاينة اليهود لتحرير فلسطين بالقرن العشرين الميلادي واليوم بالقرن 21 الميلادي يتكرر المشهد للاخوان المجرمين ثورات دموية في الانظمة الوطنيةالجمهورية ولا جهاد لتحرير فلسطين من اليهود الصهاينةالغاصبين ولا ثورات ضد الانظمة الملكية الموالية للغرب الاستعماري والمُطبعة اليوم مع تل ابيب هكذا هم تنظيم الاخوان الانجليزي الصهيوني الماسوني.

من هو العنصري !؟

في ثورة او انقلاب سموها ماشئتم او أحداث فبراير عام 1948م في اليمن صنعاء، شارك فيها ابراهيم ابن الامام /يحيى بن حميد الدين وتم احلال الامام الهاشمي عبدالله الوزير مكان الامام الهاشمي المغدور به يحيى بن حميد الدين، وبعد فشل الانقلاب تم اعدام الثائر ابراهيم بن حميد الدين وبعد انقلاب عام 1955م في تعز، تم احلال الامام /عبدالله بن يحيى حميد الدين مكان اخيه الامام/ احمد حميد الدين، وبعد فشل الانقلاب تم اعدام/ عبدالله بن يحيى حميد الدين واعدام اخيه العباس بن يحيى حميد الدين وقوم الخطاب العنصري السلالي الحاقد لايذكر الثوار من بيت حميد الدين فهو يذكر فقط لاغير جمال جميل الاخواني العراقي والثلاياء والاخرون.

وكذلك الخطاب العنصري المقيت قام بتشويه ثورة 26 سبتمبر 1962م، واظهرها وكانها ثورة عنصرية ضد الهاشميين، بينما البعض من ثوار 26سبتمبر هم هاشميين كالزبيري والقاضي الارياني وجحاف ويحيى المتوكل واخرون، وبالمثل هذا الخطاب العنصري يتجاهل ان كل ابناء اليمن وبكل الوانهم السياسية والمذهبية لهم حظور في ثورة 21 من سبتمبر 2015م، وبنسب متفاوته والخطاب العنصري يختزلها ببني هاشم واهل البيت الكرام، للتشويه وكأنهم حاله سلبية ونكرة وممنوع عليهم تقدم الصفوف لمقاومة قوى الاستكبار وطواغيت الزمان وبالمقابل فان سلالة بني سعود مُقدسة عند قوم النفاق والشقاق.

وبداية التسلسل التأريخي كالتالي: اليمن مُتخلف

بتاريخ 31 ديسمبر من عام 2019م نشر موقع الوعي العربي دراسة طويلة بعنوان “عبد الناصر وثورة اليمن” والمؤلف “سامي شرف” مدير مكتب عبدالناصر جاء فيها: “أن الرئيس عبدالناصر قد اتخذ قرار لتغيير النظام الملكي باليمن صنعاء في عام 1953م.

حيث تلقت المخابرات المصرية في اغسطس من عام 1953م تكليف بدراسة الأوضاع في اليمن، وما يجب عمله، لتغيير النظام الملكي وقام ضابط المخابرات المصرية فتحي الديب باعداد خطة التغيير بعد زيارة اليمن والرئيس عبد الناصر يعتمد الخطة ويأمر بالتنفيذ.

والمبرر هو فك العزلة عن اليمن المُتخلف والزعيم ناصر يتجاهل ان فلسطين التي تقع على حدود مصر مُحتلة من اليهود الصهاينة ويتجاهل ان اليمن الجنوبي عدن مُحتل من الاستعمار البريطاني ويتجاوز ذلك الى النظام الوطني اليمني الملكي المعادي للاستعمار والصهيونية والحليف المتوقع للانظمة الوطنية الجمهورية العربية التي تحرر من الاستعمار.

هاشمي لايتحالف مع هواشم الاستعمار!

في 14 فبراير عام 1958م، أُعلن عن قيام الاتحاد العربي الهاشمي الكونفدرالي، باندماج النظام الملكي الهاشمي الأردني مع النظام الملكي الهاشمي العراقي وبرعاية الاستعمار البريطاني، والملك العراقي فيصل الثاني هو ملك الاتحاد الهاشمي العربي، بينما الامام الهاشمي اليمني الوطني الامام / احمد بن حميد الدين لم ينضم لتحالف ملوك بني هاشم الموالين للاستعمار البريطاني ولامكان هنا لعصبية بني هاشم.

الهاشمي الملكي يتحد مع الوطني الجمهوري

بعد ثمانية أيام من قيام الاتحاد الهاشمي الملكي الموالي للاستعمار وفي 22 فبراير من عام 1958م، أعلن عن قيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، وهي انظمة وطنية جمهورية ثورية قومية عربية، تحررت من الاستعمار البريطاني والفرنسي ومُعادية للاستعمار والصهيونية وأمريكا الامبريالية والرجعية العربية.

وتم اعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة، وبرئاسة الزعيم جمال عبد الناصر، وبعد اسابيع وفي مارس انظمت المملكة المتوكلية اليمنية الى الجمهورية العربية المتحدة واعلان قيام الاتحاد الكونفدرالي بين النظام الملكي والنظامين الجمهوريين واعلان قيام اتحاد “الدول العربية المتحدة”، والقاسم المشترك بينهم هو العدو المشترك الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية.

وكانت تلك فرصة لا ولن تتكرر بالتأريخ، فرط بها الزعيم جمال عبد الناصر من خلال احتكار الحقيقة والحق، والتمثيل والوطنية والقومية واختزالها بالحزب الحاكم المصري الاتحاد الاشتراكي الناصري، وعدم احترام خصوصية كل نظام وطني عربي وحليف، فاشترط ناصر حل حزب البعث السوري لاتمام الوحدة وتأمر على حليفه نظام الحكم باليمن صنعاء، ورفض الوحدة مع النظام الوطني الجمهوري الثوري العراقي بقيادة الرئيس عبد الكريم قاسم لانه ماركسي شيوعي.

وناصب ناصر حركة القوميين العرب العداء، وفرض بطانته الفاسدة حكام على سوريا والجمهورية العربية اليمنية، وفي عام 1965م، ارتمى عبد الناصر في احضان الرجعية السعودية، ولاحقاً انبطح سلفه ونائبه انور السادات في الكنيست الصهيوني عام 1979م، واليوم رماد الناصرية في فنادق بن سعود ويقتاتون على فتات موائد ملوك وامراء خيانة التطبيع، وتصدر المشهد السياسي في الوطن العربي الانظمة الرجعية الخليجية كاحصنة طروادة للكيان الصهيوني اليهودي الغاصب لفلسطين.

بيت شعر ينهي الاتحاد العربي الثلاثي

اثناء الاتحاد الثلاثي الكونفدرالي بين اليمن ومصر وسوريا اصدر عبد الناصر قوانيين التأميم الاشتراكية الناصرية والامام احمد بن حميد الدين يهجو القوانين بخمسة ابيات من الشعر منها البيت التالي:

“لا يجوز أخذ مال الغير ** إلّا بإن يرضىٰ دون ضير”

والزعيم ناصر ياخذ على خاطره ويزعل ويخرج اليمن من الاتحاد الثلاثي العربي، والملك السعودي سعود بن عبد العزيز يقضي على ماتبقى من الوحدة السورية المصرية، حيث يمول انقلاب عسكري في دمشق يوم 28 سبتمبر 1961م، والبردوني وفي كتابة الثقافة والثورة في اليمن، وفي صفحة 194قال: “فتسببت هذه القصيدة وماحولها من مؤامرات وتراجع في نشوء الحس الثوري وفي الاعتزام على استبدال المملكة المتوكلية بنظام جمهوري، فكان الجدل حول إنهاء الملكية وقيام الجمهورية مادة جدل لايشغل الأذهان”.

في الصدد نفسه وعلى قناة آزال الفضائية اليمنية وفي برنامج ابحار، قال الفقيد اللواء علي عبدالله السلال نجل أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية، “أن قصيدة الإمام أحمد حميد الدين هي التي دفعت عبدالناصر إلى إنهاء الاتحاد الثلاثي العربي”، فاستغرب المذيع المحاور من أن قصيدة شعر تنهي الوحدة.

ثورة 26 سبتمبر1962م

في دراسة “عبد الناصر وثورة اليمن”، أوضح المؤلف سامي شرف مدير مكتب عبدالناصر، ان النظام المصري والمخابرات المصرية والقائم باعمال السفارة المصرية باليمن، محمد عبد الواحد هم المخططيين والمشرفين على تغيير النظام في صنعاء اليمن، والمنفذين هم أركان النظام الملكي وضباط الكليات العسكرية الذين يبعثهم الامام أحمد للدراسة في مصر وتستقبطهم المخابرات المصرية او تنظيم الاخوان المتأسلمين، وقامت الثورة، وبعد شهرين يصل الجيش المصري الى ميناء الحديدة والحاكم الفعلي هو الضابط المصري حسب مذكرات القاضي عبد الرحمن الارياني.

وتدفق أبناء اليمن من عدن وتعز والبيضاء وإب الى صنعاء، لدعم الثورة والنظام الجمهوري الثوري، وبخطاب ثوري مُعادي للاستعمار والصهيونية والرجعية السعودية، وعلى خلفية سلبيات النظام الملكي بالادارة الداخلية لمحافظات تعز واب بالضرائب الجائرة على مزراعي محافظة إب، فيما عرف بضريبة” الصبرة” او باحتكار المناصب والخيرات لبطانة الامام /احمد حميد الدين فالقاضي والحاكم والعامل والجندي والعسكري بالغالب هم من بطانة الامام /احمد بن حميد الدين ومن محافظات معينه.

وشكل ابناء تعز واب غالبية الحرس الوطني لثورة 26سبتمبر، والجهاز الاداري لجمهورية 26 سبتمبر، ومن جهة اخرى قال جار الله عمر في مذكراته، ان معظم قبائل وابناء الشمال كانوا موالين للنظام الملكي وبوجود الجيش المصري باليمن وعلى حدود السعودية، شعرت السعودية بالخطر فقامت السعودية والانظمة الملكية بالاردن والمغرب وايران بدعم الملكيين واندلعت الحرب الاهلية واستنزف الجيش المصري وتمكنت السعودية من اختراق وشق الصف الجمهوري من الداخل.

إعلان الدولةالاسلامية

في مطلع شهر اغسطس من عام 1965م، انشق عدد من المشايخ عن جمهورية 26سبتمبر ووصلوا الى السعودية، وفي 12اغسطس عُقد مؤتمر الطائف وبرعاية السعودية والذي ضم زعماء ومشائخ من الصف الملكي ومن الصف الجمهوري، ومنهم الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر والنقيب سنان ابو لحوم والشيخ احمد علي المطري والعميد مجاهد ابو شوارب والشيخ احمد ناصر الذهب والشيخ نعمان بن قايد بن راجح، واخرون..، وخرج المؤتمر بعدة قرارات منها انهاء الملكية وانهاء دولة السلال واعلان الدولة الاسلامية.

يقول الشيخ عبدالله الاحمر في مذكراته: “قيام دولة اليمن التي تشمل الجميع ماعدا بيت حميد الدين والسلال، ولم يكن هذا المؤتمر يمثل الحكومة كما ان معظم المشائخ الذين حضروا المؤتمر ووقعوا اتفاقية الطائف بمجرد عودتهم الى صنعاء، اعلنوا تراجعهم عن الاتفاقية واعلنوا عن ذلك بالاذاعة ومنهم الشيخ احمد علي المطري ومجاهد ابو شوراب”.

وبعد انشقاق المشايخ باسبوعين، هرع الزعيم جمال عبد الناصر الى السعودية، واعلن عن توقيع اتفاقية جدة يوم 22 اغسطس 1965م، بين السعودية ومصر لانهاء الحرب الاهلية بالعلن، وكانت البنود السرية هي تصفية النظام الملكي والنظام الجمهوري ولمصلحة المشايخ المُنشقين الطرف الثالث باليمن الشمالي وباليمن الجنوبي كان اتفاق النظام السعودي والنظام المصري على تصفية الكفاح المسلح الذي تقوده حركة القوميين العرب ولمصلحة السلاطين والعملاء، وبمسمى نيل الاستقلال بالمفاوضات السلمية مع بريطانيا الاستعمار وتنصيب العملاء حكام بعد انسحاب بريطانيا من الجنوب، كما ورد في كتاب مؤتمر خمر.

ومحاولات السلام باليمن للشعيبي، وحسب الاتفاق تم احتجاز رئيس الجمهورية العربية اليمنية المشير عبدالله السلال بالقاهرة لمدة 8 اشهر، وتم فرض الاقامة الجبرية عل اسرة حميد الدين بالسعودية، وقامت مصر بتكليف الفريق/ حسن العمري بمهام رئيس الجمهورية العربية اليمنية.

الثوار متطرفين وكفار

القائم باعمال رئيس الجمهورية العربية اليمنية الفريق/ حسن العمري والمكلف من عبد الناصر، عقد اجتماع مع مجلس الوزراء في صنعاء وقال في الاجتماع: “سنتخذ اجراءات مؤلمة لارضاء مصر عبد الناصر”. كما ورد في كتاب الشعيبي.

والاجراءات المؤلمة هي اقصاء وتهميش وسجن واغتيال الثوار من حركة القوميين العرب، مدنينين وعسكريين من نظام صنعاء، لانهم عارضوا اتفاق بن سعود وناصر وبتهم الحزبية ومعظمهم من ابناء تعز وإب، وحسب كتب البردوني، تم تصفية الثوار بتهم التطرف الثوري والتطرف الجمهوري والحزبية، ومن هنا ظهرت النعرات والمفردات المناطقية والعنصرية من “لغلغي” و”برغلي” و”مولدين” و”كفار وملحدين”، ضمن الصف الجمهوري، وهذا الخطاب العنصري وأصنافه وانواعه دائماً وابداً هو سلاح يتأبطه اتباع النظام السعودي بالحاضر والماضي.

تحالف اسلامي سعودي فارسي

النظام المصري واتباعه في صنعاء، ينفذون اتفاق 22 اغسطس 65م، وبتوحش، ويتنكرون لحلفائهم الثوريين من ابناء البلاد من الصف الجمهوري، فهم كفار ومتطرفين وحزبيين، ولمصلحة الحلفاء الجدد الطرف الثالث مشايخ وضباط المصلحة والسعودي بالغدر.

وفي نهاية ديسمبر عام 1966م، ومن العاصمة الايرانية طهران النظام الملكي بالشاة محمد رضا بهلوي الموالي للغرب والمُطبع مع تل ابيب، يعلن الملك السعودي فيصل بن سعود عن قيام التحالف الاسلامي بين السعودية الوهابية وايران الفارسية الشيعية الرافضية المجوسية لمواجهة المد الناصري والبعثي الكافر بالوطن العربي واليمن الذي يهدد الاسلام حسب زعم الملك السعودي.

وبعدها عبد الناصر يطلق سراح عبدالله السلال، ليعود لليمن، حيث جرت موجة من الاعدامات الدموية في صنعاء، ثم كان انقلاب 5 وفمبر1967م، الموالي للسعودية والقاضي عبدالرحمن الارياني رئيساً والسلال للمنفى، ومشايخ الاعتدال الجمهوري يحكمون اليمن.

المرتزق الامريكي “بوب دينار” يحاصر صنعاء

السعودية وامريكا وفرنسا وايران والاردن وانصار الملكية، يطبقون الحصار العسكري على صنعاء في نهاية ديسمبر 1967م، وبقيادة المرتزق الامريكي “بوب دينار” واذاعة لندن والاعلام الغربي واعلام الانظمة الملكية يعلنون سقوط صنعاء، ومراسل وكالة الانباء الفرنسية يعلن تحول مدينة صنعاء الى كتلة مشتعلة من النار والرئيس الارياني وكبار المسؤولين من الضباط والوزراء بالهروب من صنعاء الى تعز والحديدة.

والخارج والمناضل الفقيد عمر الجاوي وفي كتابه عن حصار صنعاء يقول: “بعد فرار كبار المسؤولين واطباق الحصار على صنعاء، عقد الثوار اجتماعاً في صنعاء لوضع خطة للدفاع عن صنعاء والنظام الجمهوري، واثناء الاجتماع تقدم ملازم شاب وابدى استعداده لقيادة معركة الدفاع عن صنعاء واسمه الملازم عبدالرقيب عبد الوهاب الذبحاني.

وتم حشد الشعب في المقاومة الشعبية، حيث انضم للمقاومة الشعبية عمال الورش والمطاعم وطلاب المدارس وعمال وعاملات مصنع الغزل والنسيج ونقابة العمال في صنعاء والحديدة وتعز لدعم واسناد الجيش اليمني المحاصر، وفي طليعتهم سلاح المدرعات والمظلات والصاعقة وطلاب الكليات العسكرية.

وبخطاب وطني جامع وبشعار الجمهورية أو الموت، بينما كان البعض من الداخل الذين يسمون انفسهم الطرف الجمهوري المعتدل يتهيأ لنهب المحلات التجارية في شارع الزبيري صنعاء، وخلال سبعين يوماً سطر المقاوميين وخاصة سلاح المظلات والصاعقة بطولات اسطورية، وتم دحر الحصار وعاد كبار المسؤولين والرئيس المعتدل الى صنعاء.

ابطال الحصار مولدين وكفار

بعد فك الحصار وهزيمته، اعلن قائد جيش الملكيين “قاسم منصر” انضمامه للجمهورية، وهنا حصل خلاف حول دمج جيش قاسم منصر بالجيش اليمني، حيث رفض عملية الدمج ابطال الحصار من القوميين العرب سلاح المظلات والصاعقة وبقيادة رئيس هيئة الاركان النقيب عبد الرقيب عبد الوهاب، بينما الطرف الثالث من المشايخ والضباط المعتدلين يرحبون بالدمج.

واثناء ذلك وصلت شحنة سلاح من الاتحاد السوفيتي الى ميناء الحديدة، والخلاف يتصاعد بين الصف الجمهوري المعتدل والصف الجمهوري الثوري بين اتباع السعودية ويمثلهم الفريق /حسن العمري وعبدالله بن حسين الاحمر، وبين الوحدات العسكرية سلاح المظلات والصاعقة ويمثلها بطل حصار السبعين يوما النقيب / عبدالرقيب عبدالوهاب الذي اراد توزيع السلاح الروسي على وحدات المظلات والصاعقة.

بينما الطرف المعتدل يريدها لوحداته فاندلعت احداث اغسطس 1968م الدامية، وانضم العسكريين من التيار الناصري والبعثي الى شيوخ وضباط الاعتدال الجمهوري، اضافة الى عملاء الاستعمار من جيش حسين عشال الجنوبي الموالي للسعودية وابناء القبائل الموالين لعبد الله الاحمر وسنان ابو لحوم ومجاهد ابو شوارب، وتم سحق وحدات المظلات والصاعقة التيار الجمهوري الثوري، وبتهم منها تدبير محاولة للانقلاب على نظام صنعاء المعتدل مع خطاب العنصرية المناطقية والتكفير و “المولدين” وبالسياسة هم من حركة القوميين العرب.

التمثيل بجثمان بطل حصار صنعاء

في يوم 24 يناير من العام 1969م، تم اغتيال بطل حصار صنعاء الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب الذبحاني، قائد قوات الصاعقه ورئيس هيئة اﻻركان العامه للقوات المسلحة غدراً فى منطقة الصافيه شارع الشوكاني جوار كليه الشرطه حاليا، وتم التمثيل بجثمانه بالسحل في شوارع صنعاء التي دافع عنها، وحينها كسر الشيخ احمد علي المطري جهاز جنبيته استنكار للفعل الاجرامي فتوقف السحل، وحينها قال قائد جيش الملكيين قاسم منصر قتلتم من كنا نرسل له شوالات بالدولار والريال السعودي وكان يرد لنا بالرصاص.

ثم كان اتفاق المصالحة بين الملكيين والجمهوريين المعتدلين في عام 1970م، بعد اقصاء اسرة حميد الدين الذين قادو معركة التحرر الوطني الاول ضد الاحتلال العثماني بقيادة المجاهد الشهيد/ يحيى بن حميد الدين الذي خاض وطوال 26 عاما حربا مع العدو السعودي والاستعمارالبريطاني، واصحاب المشاريع الانفصالية في شمال عسير وجنوب عسير ونجران وجيزان والساحل الغربي، وعائلة بيت الاحمر من عام 1918م الى عام 1934م، والذي انتهي بتوقيع اتفاقية الطائف الاخوة الاسلامية مع بن سعود بالشمال لمدة عشرين عاما، جددها الامام احمد لمدة عشرين عام، وألغاها نظام علي عبدالله صالح باتفاقية جدة 2000م، وكانت اتفاقية الصداقة مع بريطانيا في نفس العام 1934م بالجنوب ولمدة اربعين عام.

مجزرة المشايخ الملكيين

عارض مشائخ خولان الطيال الملكيين اتفاق المصالحة بين الاعتدال الجمهوري والملكي، وجرت مقابلة ساخنة بين الشيخ ناجي الغادر والامير سلطان بن عبد العزيز، قال فيها الغادر بانهم ليسوا مرتزقة وادوات للسعودي، وعارض الغادر نظام صنعاء وتواصل مع نظام عدن، وفي فبراير من 1972م واثناء تناول طعام الغداء غادر ممثلي مخابرات عدن المخيم الذي تفجر وقتل كل المشايخ الملكيين في مديرية بيحان محافظة شبوة، وهي مجزرة تمت بالتنسيق بين مخابرات عدن ومخابرات السعودية وكان الشيخ الاحمر، وقبل المجزرة قد هدد الشيخ الغادر ان يسلم نفسه او الوجه من الوجه ابيض.

مذبحة مشايخ تعز

بعد اغتيال الحمدي شعر الناصري وعضو قيادة الثورة وقائد لواء المظلات عبد الله عبد العالم بعدم الامان في صنعاء، وفي يوم 28 ابريل من عام 1978م، خرج رتل عسكري من صنعاء وبكامل الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وحوالي 100ضابط وجندي من لواء المظلات والصاعقة وبقيادة عضو مجلس القيادة وقائد لواء المظلات الرائد /عبدالله عبدالعالم، الذي غادر صنعاء ووصل الى مسقط راسة تعز الحجرية التربة ذبحان، وقيادة الانقلاب الدموي الغشمي وصالح يرفضون كل الوساطات وشرطهم الوحيدكان استسلام عبدالله عبد العالم اوالحرب.

وفي صباح ال 20 من مايو من عام1978م، كان هدير الطائرات الحربية يعصف بسماء مديريات الحجرية، ودوي المدافع يهز ارجاءها، والقذائف تستهدف قراها وتهدم منازلها وقائد لواء تعز الرائد/ علي عبدالله صالح يدخل التربة دون أن تطلق على قواته رصاصة واحدة”.

مجزرة مشايخ تعز

في صباح ال 20 من مايو عام1978م، حيث كان هدير الطائرات الحربية يعصف بسماء مديريات الحجرية، ودوي المدافع يهز ارجاءها والقذائف تستهدف قراها وتهد منازلها، وقائد لواء تعز الرائد/ علي عبدالله صالح يدخل التربة دون أن تطلق على قواته رصاصة واحدة، والضحايا هم مشائخ تعز ومنهم مشائخ مؤتمر الروضة المؤيدين لنظام الحمدي.

بينما قوات المظلات وقائدها، قد انسحبوا الى الشطر الجنوبي من الوطن وتبادل الطرفين فيما بينها الاتهامات عمن قام بمجزرة مشايخ تعز، فالانقلاب الدموي لنظام صالح والغشمي يتهمون عبدالله عبد العالم الذي يتهم نظام صنعاء، بينما الناصري والمؤرخ المرحوم محمد الفرح يتهم نظام عدن والجبهة الوطنية الديمقراطية بتنفيذ مجزرة مشايخ تعز ويبرئ نظام صنعاء، وعبد الله عبد العالم واثناء حكم علي عبد الله صالح نفذ الناصريين انقلاب عسكري احبط في مهده وليهاجر بقية الناصريين الى الجنوب والمناطق الوسطي الى جوار من سبقهم من حركة القوميين العرب الذين حاربهم الناصريين انفسهم.

معارضة مسلحة من المناطق الوسطى

عاد ثوار 26سبتمبر من القوميين العرب الى مدنهم وقراهم في المناطق الوسطى تعز وإب، هربا من بطش تظام صنعاء الموالي للسعودية، والبداية كانت بعد اتفاق اغسطس 1965م بين مصر والسعودية، وبعد احداث اغسطس 1968م، بعد سحل بطل السبعين يوما 1969م، وشكلو مقاومة مسلحة ضد نظام صنعاء ولاحقاً توزعت حركة القوميين العرب الى خمس فصائل يسارية، ابرزها الحزب الديمقراطي الثوري برئاسة سلطان احمد عمر وجار الله عمر وحزب الطليعة الشعبية برئاسة يحيى الشامي، والمقاوميين الثوريين برئاسة حسين الهمزة وهناك فصيل ماركسي بقيادة عبدالباري طاهر، وفصيل خامس كذلك.

وانتظموا لاحقا في حزب الوحدة الشعبية بقيادة جار الله عمر، وانتهجوا الكفاح المسلح ضد نظام صنعاء، انطلاقاً من المناطق الوسطى تعز وإب وذمار لاحقا، فهم مخربين عند جناح الضباط الحاكم في صنعاء، وهم كفار ومولدين عند جناح المشايخ، ولاحقاً انضم الناصرين الي ثوار المناطق الوسطى، وعلى دفعات من بعد اغتيال الحمدي واحداث عبدالله عبدالعالم والانقلاب الناصري على علي عبدالله صالح.

وتأطرت المقاومة المسلحة ضمن الجبهة الوطنية الديمقراطية، ولاحقا انضم حزب الوحدة الشعبية الى الجبهة القومية التنظيم السياسي الموحد بالجنوب، واعلان الحزب الاشتراكي اليمني، ومن المنظمين الى الجبهة الوطنية الديمقراطية ايضا مجاهد القهالي زعيم تنظيم حركة التصحيح الناصري وعلي ناصر محمد وبالاتفاق مع علي عبدالله صالح يصفي الجبهة الوطنية الديمقراطية في المناطق الوسطي في عام 1982م، وليتربع مشايخ وضباط الوصايةالسعودي على الحكم في صنعاء وبدون منازع.

السعودي عدو خالد

بعد التحية لادارة برامج قناة المسيرة والاخ الاعلامي القدير عبدالرحمن الاهنومي، والاماني بالتوفيق والاستمرار في استضافة رموز من كل التيارات السياسية، قد نتفق اونختلف معها والتي كان لها حظور ما في المشهد السياسي اليمني، وللتأريخ فقط لاغير، ولأخذ الدروس والعبر لقوم يعقلون، فالسعودي هو العدو الخالد لليمن كيفما كان ويكون ولا أمن ولا أمان، ولا استقرار لليمن والكيان السعودي موجود والله على ما اقول شهيد.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

السبت 18 يونيو 2022م