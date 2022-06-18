ارتفعت اسعار المشتقات النفطية في عدن في اعقاب قرار مليشيا المرتزقة رفع الاسعار بسبب انهيار العملة.

ووفق مصادر محلية فقد أقرت حكومة المرتزقة يوم الخميس، جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية في عدن وبقية المحافظات المحتلة. وأعلن ما يسمى شركة النفط في عدن عن تحديد سعر الدبة البنزين سعة 20 لترا في المحطات بـ ٢٤ الف ريال.

وأفادت المصادر بنفاد البنزين من مصافي عدن في حين ارجعت سبب ارتفاع سعر البنزين في عدن وبقية المحافظات المحتلة إلى انهيار العملة في تلك المناطق لانعدام السياسة المالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الغليان والاحتقان الشعبي الذي يشهده الشارع وسط دعوات للتصعيد الثوري ضد التحالف وحكومة الاحتلال، جراء تجاهلهم لتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات وانهيار العملة المحلية وارتفاع الاسعار، إلى جانب الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لخدمة التيار الكهربائي في مدينة عدن وبقية المحافظات.