شهدت مدينة عدن، اليوم السبت، احتجاجات غاضبة ضد ما يسمى “المجلس الرئاسي” المعين من تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وتظاهر الآلاف من المواطنين أمام قصر معاشيق، مطالبين بطرد ما يسمى بالمجلس الرئاسي وإقالة حكومة الخونة.

وهدد المواطنون المحتجون باقتحام القصر، الواقع في مديرية كريتر، والذي يتخذه ما يسمى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المزعوم، مقرا لإقامتهم.

ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل حكومة مرتزقة العدوان، لمعاناتهم، مؤكدين استمرار التصعيد حتى رحيلهم من المدينة.

وتأتي هذه الاحتجاجات، تزامنا مع انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عموم المحافظات الجنوبية المحتلة خلال الآونة الأخيرة، في ظل استمرار صراع مليشيات تحالف العدوان.