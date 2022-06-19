حذر نائب وزير الخارجية حسين العزي الجهات المانحة والشركات المتعاقدة من اي دعم يقدم للمحطة الغازية للكهرباء بمأرب قبل التوصل لاتفاق يعيد ربطها بكل المناطق السكانية

وقال العزي في تدوينه له على تويتر منذ 8 سنين وتنظيم الاخوان يستحوذ على غازيةمأرب ويحرم صنعاءوبقية التجمعات السكانية من الكهرباء.

واضاف العزي ..إن أي دعم يقدم باسم المحطةالغازية قبل التوصل لاتفاق يعيد ربطها بكل المناطق السكانية المحرومة سيمثل دعما مباشرا لتنظيم الاخوان المفلسين فقط وهومانحذر منه كل الجهات المانحةوالشركات المتعاقدة.