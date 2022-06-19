رفضت قطر، الخميس، طلبا لرئيس المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للسعودية والامارات جنوب اليمن.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن العليمي طلب خلال لقاء بأمير قطر إعلان وديعة جديدة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار في مناطق سيطرة المجلس، لكنه تفاجا برد قطري غير متوقع.

وطلبت الحكومة القطرية من العليمي تسلم الوديعة السعودية – الإماراتية أول،ا إضافة إلى شروط أخرى لم تفصح المصادر عنها. وكانت قطر أوفدت وزيرها للشؤون الخارجية بدرجة أقل من وزير لاستقبال العليمي في المطار.

وتشير خطوات قطر إلى محاولة الدوحة إهانة العليمي وطاقمه اللذان تجاهلها في بداية جولتهم الخليجية والتي شملت الكويت والبحرين وقبلها الامارات والسعودية.