خرج محتجون غاضبون قبل قليل، من ليل الأحد، إلى أحياء مدينة المنصورة في عدن، تجدد المطالبة برحيل المجلس الرئاسي وحكومة معين وتندد بانهيار الوضع الإقتصادي.

وأحرق المحتجون إطارات السيارات ومنعوا مرور السيارات احتجاجا على انقطاع الكهرباء.. وأفادت مصادر محلية أن المحتجون دعوا إلى إغلاق الطرقات الرئيسية في عدن بالسيارات خط الجسرجولة كالتكس جولة السفينةجولة العاقل المعلا الرئيسي بدء من يوم غدا الاثنين 20 يونيو.

وتأتي الاحتجاجات الغاضبة في ظل انقطاع الكهرباء واستمرار الجرعات السورية لحكومة معين في المشتقات النفطية وتجاهلها معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.