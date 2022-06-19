دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتجهيز أربعة مستشفيات و13 مركزاً ووحدة صحية بالمحافظة. تنفذ المشاريع الصحية، مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بتكلفة مليون و430 ألف دولار بتمويل بنك التنمية الألماني.

وفي التدشين أكد الوزير المتوكل اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة إب نظير تضحيات أبناءها ومواقفهم في الدفاع عن الوطن. وأوضح أن الزيارة للمحافظة تترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لافتتاح عدد من المشاريع الصحية وتلمس احتياجات المحافظة من الخدمات الطبية وإيجاد حلول لمشكلات القطاع الصحي بالمحافظة.

ونوه الدكتور المتوكل بحرص الحكومة على إيصال الخدمات للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة.. لافتاً إلى ما عانته محافظة إب من حرمان خلال الفترة الماضية. وبين أنه تم إعادة تشغيل المنشآت الصحية التي توقفت بالمحافظة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصمود والثبات المجتمعي.

وحث القطاع الصحي بإب على الاهتمام بالبنى التحتية والتأهيل والتدريب والاستفادة من الأجهزة الحديثة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتخصصات النادرة لتقديم خدمات استشفائية وعلاجية ووقائية في إطار منظومة صحية متكاملة.

من جانبه أشار المحافظ صلاح إلى أن زيارة وزير الصحة للمحافظة تعكس اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي بتلبية احتياج أبناء إب من المشاريع الخدمية والتنموية، بما فيها الخدمات الطبية. ونوه بجهود قيادة وزارة الصحة في تجهيز مستشفى السحول ودعم مشاريع إعادة التأهيل في المنشآت الصحية بالمحافظة.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية لتنفيذ مشاريع حقيقية يلمسها المواطن بمركز المحافظة والمديريات. وأشاد بجهود مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية ورجل الخير الشيخ عبده منقذه في هذا الجانب.

إلى ذلك افتتح وزير الصحة المتوكل وأمين عام محلي المحافظة الورافي ومعهما وكيلا الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور الصنعاني والمحافظة الدكتور المتوكل، فرع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بالمحافظة.

كما افتتحوا قسم الطوارئ التوليدية بهيئة مستشفى الثورة العام واطلعوا على التجهيزات والمعدات الطبية التي تم تزويد القسم بها بتمويل مؤسسة يمان.

وافتتح وزير الصحة وكيلا الوزارة الصنعاني والمحافظة المتوكل، قسم الطوارئ التوليدية في مستشفى العدين العام وتدشين العمل في تأهيل مركز قسم صحة الأم والوليد وغرف العمليات.

واطلع وزير الصحة ومرافقوه على سير العمل بالمستشفى وطبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بأقسام الطوارئ التوليدية والعمليات والعناية المركزة والمختبر ومركز العلاج الطبيعي وغيرها.

واستمعوا من مدير مستشفى العدين الدكتور جمال باشا إلى شرح عن التطورات التي شهدها المستشفى والتجهيزات والمعدات التي تم تزويده بها للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة لأبناء المديرية والمديريات المجاورة.

وأكد الدكتور المتوكل، ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار. فيما تطرق وكيل المحافظة للشؤون الصحية ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور السماوي ومدير مستشفى العدين إلى الجهود المبذولة للنهوض بالوضع الصحي وتجويدها.

ونوهوا بجهود قيادة وزارة الصحة واهتمامها بالمحافظة وتلبية احتياجاتها من المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية.