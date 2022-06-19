ذكر تقرير ان منطقة الشرق الأوسط من بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية.

وجاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم ومصر وقطر والإمارات، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.

هذا وتشن السعودية، تحالف عدواني على اليمن منذ 2015، استخدمت فيها كل الأسلحة المتنوعة، بينها المحرمة دوليا لقتل الشعب اليمني، على مرأى ومسمع دول العالم.