أدانت الشركة اليمنية احتجاز مقطورات الغاز المرحلة الى محافظة المحويت.

وقالت الشركة في بيان ندين ونستنكر قيام المدعو علي حسين عبدالله عوضه رقم تلفون (776181968) والذي قال انه مدير مكتب الصناعة والتجارة لمحافظة المحويت في ما يسمى بحكومة المرتزقة عدن باحتجاز مقطوارات الغاز المرحلة الى محافظة المحويت منذ أكثر من 15يوما مطالبا فرض مبلغ اربعون ريالا على كل اسطوانه من هذه المقطورات بدون اي مبرر.

في تعد سافر لبنود الهدنه المعلنه بهذه التصرفات التعسفية التي تهدف الى حرمان المواطنيين من وصول الغاز اليهم وفرض مبالغ مالية غير قانونية.

وطالبت الشركة المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ ومنسق الشئون الانسانية بالقيام بدورهما لابقاف هذه التصرفات.

وناشدت الشركة الشرفاء في مارب التدخل السريع للافراج عن مقطورات الغاز المحتجزة لدى المرتزقة وتحييد مادة الغاز كون مادة الغاز مرتبطة بحياة كل المواطنين وسرحعة الافراج عن مقطورات الغاز المرحلة لمحافظة المحويت وعدم التدخل في مهام واختصاصات الشركة اليمنية للغاز.