خرجت منظومة الطاقة الكهربائية بمحافظة المحويت ليلة أمس عن الخدمة بسبب شدة الرياح والصواعق التي أدت إلى تحطم 35 عمود كهربائي ضغط عالي في عدة مواقع، ما أدى إلى خروج محافظة المحويت عن المنظومة الكهربائية الواصلة من خط الربط الكهربائي باجل المحويت.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة المهندس ابراهيم قاسم حبيش أن فرق فنية وهندسية من المؤسسة العامة للكهرباء وفرعها بالمحويت، بدأت العمل في إعادة خط ربط كهرباء محافظة المحويت من خلال تفكيك الأعمدة المتضررة وتوفير مواد وأعمدة بديلة لإعادة الربط الكهربائي العمومي للمحافظة.

وأكد أن أعمال التفكيك للأعمدة وشبكة الربط ستستغرق عدة أيام، يليها أعمال حفر وتنصيب الأعمدة البديلة وإعادة الربط وإنشاء الشبكة .. منوهاً بتعاون قيادتي المحافظة ومؤسسة الكهرباء في تقديم التسهيلات والمواد اللازمة وتوفير فرق فنية وهندسية لإنجاز هذه المهمة.