أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي ‏عدم السماح للمليشيات الارهابية في مارب من الاستحواذ على غازية مارب محذرا اي جهة خارجية من الاقتراب من المحطة الكهربائية الخاصة لجميع ابناء البلد قبل مراعاة موقفها العادل.

وقال حسين العزي في تغريدة على تويتر: لن نسمح للمليشيات الارهابية في مأرب بمواصلة الاستحواذ على كهرباء غازية مأرب وحرمان ملايين اليمنيين في صنعاء من خدماتها.

واضاف بانه سيتم معاقبة أي جهة خارجية تقترب من المحطة قبل ضمان حق المواطن اليمني لافتا الى ان من لديه توجه للمساعدة اوعقود لصيانة المحطة عليه مراعاة موقف صنعاء العادل والمحق والصارم بهذا الشأن.

وتعتزم مليشيا الاحتلال اجراء عقود مع جهات خارجية بملايين الدولارات عبر دولة خليجية لاعادة تشغيل المحطة مع استمرار حرمان اكثر من 24 مليون في المحافظات الاخرى ذات الكثافة السكانية العالية من الاستفادة منها رغم درجات الحرارة العالية وتضرر شريحة واسعة من المجتمع وقطاعات اقتصادية كبيرة من الانقطاع المستمر للكهرباء اكثر من 8 سنوات.

و أكد العزي في تدوينة سابقة بانه منذ 8 سنين وتنظيم الاخوان يستحوذ على غازيةمأرب ويحرم صنعاءوبقية التجمعات السكانية من الكهرباء.

واضاف العزي ..إن أي دعم يقدم باسم المحطةالغازية قبل التوصل لاتفاق يعيد ربطها بكل المناطق السكانية المحرومة سيمثل دعما مباشرا لتنظيم الاخوان المفلسين فقط وهومانحذر منه كل الجهات المانحةوالشركات المتعاقدة