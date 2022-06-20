أعلنت الإدارة العامة للمرور لجميع الإخوة مالكي السيارات بقرب انتهاء مدة التخفيضات في قيمة المخالفات المرورية المرتكبة ما قبل 13 إبريل 2022م، حيث ستنتهي المدة في 12 يوليو 2022.

وأضافت أنه يمكن سداد قيمة المخالفات إلكترونياً عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكترونيين للمرور أو عن طريق محفظة موبايل موني الإلكتروني، أو خدمة السريع المنتشرة لدى محلات الصرافة المعتمدة.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور في 13 إبريل 2022م عن بدء سريان قرار التخفيضات في قيمة المخالفات المرورية المرتكبة ما قبل تاريخ الإعلان حيث سيتم الاكتفاء بمبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة سابقة بمختلف أنواعها، والإعفاءات من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة (وثيقة الملكية) لكل السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.

كما أكدت شرطة المرور أنه فور انتهاء مدة التخفيض سيتم تطبيق إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين بشأن تحصيل المخالفات، تتضمن عدد من الإجراءات من ضمنها تنفيذ حملات ميدانية لضبط المركبات المخالفة.

ونوهت أن رسوم المخالفات والتجديدات ستُحتسب بحدها الأعلى فور انتهاء المهلة المحددة للتخفيض ولن تكون هناك أية استثناءات… داعيةً جميع الأخوة مالكي السيارات المخالفة الاستفادة من الفترة المتبقية لتصحيح أوضاعهم.