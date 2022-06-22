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بالصور.. الرئيس المشاط يحضر حفل تخرج الدفعة العاشرة مستويات قيادية

حضر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، حفل تخرج الدفعة العاشرة لضباط من دورات المستويات القيادية “قادة فصائل” واختتام المرحلة الثانية دورة العمليات “وإن عدتم عدنا”.

وخلال الحفل الذي شهد عرضاً عسكرياً للخريجين، أشاد الرئيس المشاط، بدور وجهود وزارة الدفاع وهيئة الأركان وهيئة التدريب والتأهيل، في تدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة. ونوه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة من جاهزية وتأهيل وتدريب على كافة المستويات.

حضر الحفل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي الموشكي، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يوسف المداني، ومساعد وزير الدفاع اللواء علي الكحلاني، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد عبدالمجيد الرمام.

 

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