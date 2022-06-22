أفغانستان.. ارتفاع ضحايا زلزال إلى 950 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان، فجر اليوم الأربعاء، ليصل إلى 950 حالة وفاة وأكثر من 600 جريح.

ووفق وكالة “رويترز” قال مسؤولون أفغان إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أودى بحياة 950 شخصا على الأقل وأسفر عن إصابة مئات، وتوقعوا ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 280 قتيلا و600 مصاب جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست في أفغانستان.

ووفقا لـ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، ووقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وعلى عمق 51 كيلومترا.

وشعر بالزلزال ما يقرب من 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.