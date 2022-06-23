كهرباء عدن تخفض ساعات تشغيل التيار والأهالي يطلقون نداء استغاثة عاجلة لإنقاذهم من الموت

خفضت كهرباء عدن ساعات تشغيل التيار الكهربائي في عدد من أحياء مديريات الشيخ عثمان بعدن بمقدار فترة تشغيل ساعة ونصف مقابل انطفاء لأكثر من 4 ساعات بدء صباح هذا اليوم.

وأوضح المواطنون والأهالي في حي الهاشمي بالشيخ عثمان أن تشغيل التيار لديهم بدأ في تمام الساعة التاسعة و50 دقيقة وانطفائه الساعة الثانية عشر و 10 دقائق بعد تخلل ذلك فترة التشغيل انطفائين لمدة 10 دقائق وعملية معاودة التشغيل.

وأضافوا :” لايوجد تحسن ولا هم يحزنون في الخدمة حيث نلحظ الانهيار اليومي للتشغيل والحصول على التيار الكهربائي بشكل أفضل مع التقليل من ساعات الانطفاءات على حيهم أسوة ببقية المديريات.

وناشد أهالي الحي مدير عام مؤسسة الكهرباء سالم الوليدي إلى استدعاء القائم بمسألة التحكم ومعرفة أسباب العبث بنقصان ساعات التشغيل بحسب النشرة اليومية الصادرة بالتشغيل للتيار والانطفاء.

واعتبروا فترة التشغيل قليلة مقابل ساعات الإنطفاء ولاتلبي حاجات السكان من الحصول على المياه إضافة إلى تلبية حاجاتهم من التيار من إنجاز اشغالهم والتخفيف من رطوبة الجو والحر الشديد الذي خلس أجسادهم.