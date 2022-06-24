عضو الوفد الوطني العجري: المرتزقة يرفضون خروج القوات الاجنبية من اليمن

علق عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري على المرتزقة حال الحديث عن خروج القوات الاجنبية من الغزاة والمحتلين من اليمن ورفضهم الشديد لهذا الامر.

وقال العجري في تدوينه له.. يقاوم الشرعجية والمرتزقة بشدة الحديث عن خروج القوات الاجنبية ظنا منهم أن انسحاب دول العدوان سيخرجهم كطرف من المعادلة السياسية والتفاوضية.

واضاف العـجري.. بينما الواقع أن تدخل دول العدوان المباشر هو الذي يهمش دورهم في المعادلة التفاوضية التي تجري حقيقة بين صنعاء ودول العداون أما هم فعلى الهامش.