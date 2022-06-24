وقفات احتجاجية في عدة محافظات للتنديد بجريمة اغتصاب فتيات في حيس والإساءة للرسول الأعظم

نظمت عدة محافظات يمنية، اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد بجريمة اغتصاب فتيات في حيس الحديدة، وتنديدا بالإساءة على السرول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.

وقفات أمانة العاصمة

نُظمت بمديريات أمانة العاصمة اليوم، عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية غاضبة تنديدا بجريمة اغتصاب ست فتيات في حيس، وإعلان النفير العام لإسقاط مؤامرات تحالف العدوان.

وأشار المشاركون في الوقفات، إلى أن ما قام به مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من اغتصاب للفتيات في حيس سيكون ثمنه غاليا والرد سيكون صاعقا وموجعا، مؤكدين أن مؤامرات تحالف العدوان ستسقط أمام صمود ووعي الشعب اليمني وتمسكه بهويته الإيمانية.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، أبناء الشعب اليمني إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي لكل محاولات العدوان لاستهداف الجبهة الداخلية. وحثت الجميع إلى التسلح بالوعي لمواجهة الدعايات والشائعات التي تروج لها أبواق العدوان وأدواته.. مشيرة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في التصدي لهذه الحملات وتوضيح الحقائق للمجتمع.

وأكدت البيانات على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم الضرورية .. لافتة إلى أهمية دور رجال الأعمال للاستثمار في الجانب الزراعي والصناعي. ودعت الجميع إلى المشاركة الفاعلة في القافلة العيدية الكبرى التي سيتم تسييرها دعما للمرابطين في جبهات العزة والكرامة.

وأعلن أبناء أمانة العاصمة النفير العام والاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال حتى تطهير كل شبر من أرض الوطن من الغزاة والمحتلين.

وقفات صنعاء

ونظمت في مديريات محافظة صنعاء، اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديدا بما أقدم عليه مرتزقة العدوان من جريمة اغتصاب ست فتيات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

واستنكر المشاركون في الوقفات، هذه الجريمة التي تكشف السقوط الأخلاقي لمرتزقة العدوان، معتبرين هذا الفعل الإجرامي، سابقة خطيرة في المجتمع اليمني وانتهاكاً سافراً لشرف القبيلة اليمنية.

واعتبروا هذه الجريمة أنها تعكس مدى السقوط الأخلاقي لقوى العدوان والمرتزقة، مؤكدين ضرورة تعزيز التلاحم للرد على العدوان ومرتزقته وإسقاط المشاريع التي تهدد النسيج المجتمعي. وجددوا إدانتهم لاستمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان ومرتزقته بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وأكدوا الاستجابة لداعي النكف للانتصار للعرض والكرامة والنفير لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر. ودعت بيانات صادرة عن الوقفات كافة قبائل اليمن الوقوف صفاً واحداً والتأهب والجهوزية لوضع حد لمثل هذه الجرائم التي تمس كل أعراض اليمنيين.

وقفات الحديدة

هذا ونظّم أبناء محافظة الحديدة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية تنديداً بجريمة اغتصاب ست فتيات في مديرية حيس، تحت شعار “بدمائنا سنحمي اعراضنا – وبجهادنا سنحرر أراضينا”.

وأكد المشاركون في الوقفات، التي نُظمت بمختلف مديريات المحافظة، الجهوزية للدفاع عن الوطن وحماية الأعراض وتحرير الأرض من رجس الغزاة والمحتلين. وأشادوا بصمود أبناء الشعب اليمني على مدى أكثر من سبع سنوات من الاستهداف الشامل، خاصة بعد قتل الآلاف ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار وفرض الحصار والحرب الاقتصادية ونهب الثروات واستهداف العملة من قبل دول تحالف العدوان والطغيان.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات، أن الرد على جريمة اغتصاب مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لنساء في مديرية حيس، سيكون ثمنه غالياً وموجعاً. وأشارت إلى أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي لمحاولات العدوان استهداف الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار.

ودعت البيانات إلى التسلح بالوعي والبصيرة لمواجهة حرب الدعايات والإشاعات، حاثة وسائل الإعلام والتثقيف إلى التصدي لحملات التضليل وتوضيح الحقائق للمجتمع والتأكيد على أن مواجهة العدوان من الأولويات.

ولفتت البيانات، إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي وحث التجار على الاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي، داعية إلى المشاركة الفاعلة في القافلة العيدية الكبرى التي سيتم تسييرها دعماً للمرابطين في الجبهات.

وقفة حجة

كما نظم أبناء مدينة حجة اليوم الجمعة، وقفه احتجاجية مسلحه تنديدا بالجريمة النكراء التي اقدم عليها مرتزقة العدوان باغتصاب 6 فتيات في مدينة حيس بمحافظة الحديده.

وخلال الوقفة بحضور وكيل المحافظة محمد القاضي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والإشرافية والقيادات الأمنية والشخصيات العامة، أكد المشاركون في بيان لهم أن الرد على جريمة اغتصاب مرتزقة العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي للنساء في مديرية حيس، سيكون ثمنه غالياً وموجعاً.

وأشار البيان إلى أن الجريمة الشنعاء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها وما يزال يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمرتزقة. وحمل الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية المسؤولية القانونية، إزاء هذه الجريمة وما سبق من جرائم وانتهاكات بحق نساء اليمن من قبل العدوان والمرتزقة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

واعتبر المشاركون إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريم، انتهاكاً سافراً لرموز الإسلام واستفزازاً لمشاعر المسلمين. ودعا البيان قبائل وأحرار اليمن إلى التحرك الجاد لرفد الجبهات بالقوافل دفاعاً عن الأرض والعرض والرد على هذه الجريمة البشعة حتى تحقيق النصر.

كما دعا البيان إلى المشاركة الفاعلة في القافلة العيدية الكبرى التي سيتم تسييرها دعما وإسنادا للمرابطين الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.

وقفات ريمة

ونظمّت في مركز محافظة ريمة والمديريات عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية تنديداً بإساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجريمة اغتصاب فتيات في مديرية حيس بالحديدة. واعتبر المشاركون في الوقفات، إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريم، انتهاكاً سافراً لرموز الإسلام واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

وأدانت بيانات صادرة عن الوقفات، جريمة اغتصاب مرتزقة العدوان لست نساء في مديرية حيس بالحديدة، مؤكدة أن هذه الجريمة، عيباً أسوداً ومخالفة تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والأسلاف القبلية. وأشارت إلى أن الجريمة الشنعاء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها وما يزال يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمرتزقة.

وحملت البيانات، الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية المسؤولية القانونية، إزاء هذه الجريمة وما سبق من جرائم وانتهاكات بحق نساء اليمن من قبل العدوان والمرتزقة وتقديم مرتكبيها للعدالة. ودعت البيانات قبائل وأحرار اليمن إلى التحرك الجاد لرفد الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الأرض والعرض والرد على هذه الجريمة البشعة.