أصغر معتقل سياسي في السعودية يستعيد حريته بعد 8 سنوات في السجن

استعاد أصغر معتقل سياسي في السعودية مرتجى قريريص حريّته بعد أن قضى 8 سنوات في السجن ظلمًا وتعسّفًا، فقط لأنه شارك في مسيرة سلمية في القطيف عام 2014 عندما كان قاصرًا ويبلغ من العمر 13 سنة فقط.

وبعد سنوات من الحرمان والتنكيل، يعود مرتجى اليوم إلى بيته بعد أن كان مهدّدًا بعقوبة الإعدام صلبًا.

وقد حُرِم مرتجى من أغلب حقوقه الأساسية، وأبرزها حرمانه الكامل من الحصول على أي مساندة قانونية أو محام، لما يقرب من أربع سنوات منذ اعتقاله، ولم يسمح له بذلك إلا بعد بدء محاكمته.

ووجهت له النيابة العامة خلال أول جلسة عقدت له في المحكمة في 16 سبتمبر 2018، خليطاً من التهم، بعضها يتعلق بمشاركته في المظاهرات وبعض أشكال الاحتجاجات كالهتافات المطالبة بالحقوق أو المعبرة عن آراء سياسية، وبعضها تهم مثل إثارة الفتنة الطائفية، والإرهاب، وإثارة الشغب، وفق المزاعم السعودية.