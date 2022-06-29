من ربح الثلاثين مليون يمني.. “جورج قرداحـي” ضيفاً على إذاعة صنعاء الليلة الأربعاء

صرح الإعلامي المجاهد والمتميز “عبدالله عبدالله الحيفي” في إذاعة صنعاء، أنه سيستضيف الإعلامي اللبناني “جورج قرداحـي”.

وأوضح الحيفي أن الضيف الإعلامي الكبير “جورج قرداحـي” سيطل الساعة العاشرة من مساء الليلة الأربعاء 29 يونيو 2022م، على جمهور إذاعة الجمهورية اليمنية -إذاعة صنعاء- في “برنامج يمن الصمود – عهد الأحرار باقي”.

ويعد الإعلامي “جورج قرداحي” أحد أبرز من كسروا جدار الصمت العالمي والإقليمي بموقفه من الحرب والعدوان على اليمن، في موقف شجاع وأخلاقي كلفه الاستقالة من منصبه كوزير للإعلام في الحكومة اللبنانية نهاية العام الماضي.

صاحب البرامج الأكثر شعبية في الوطن العربي “من سيربح المليون، وبرنامج المسامح كريم” وزير الإعلام اللبناني السابق ميز إذاعة الجمهورية اليمنية “إذاعة صنعاء” بلقاء هو الأول مع وسيلة إعلامية يمنية بعد موقفه الأخلاقي المشرف من العدوان على اليمن.

واعتبر قرداحي حينها أن التحالف تدخل في الشأن اليمني بشكل “عبثي” وأن اليمنيين يدافعون عن أنفسهم من عدوان خارجي، وهو ما دفع السعودية للضغط باتجاه إقالته من منصبه كوزير إعلام نهاية العام الماضي وتسببت بأزمة لبنانية – خليجية.

ويمكن للمتابعين الاستماع لإذاعة الجمهورية اليمنية “إذاعة صنعاء” على موجة FM عبر الترددات: ( 89.9 – 96.5 – 103.3) أو عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء – البرنامج العام على الرابط التالي: http://sanaaradio.net – أو موقع وتطبيق التيون إن على الرابط: https://tunein.com/radio/Sanaa-Radio-s276550 – أو عبر موقع وتطبيق راديو جاردن على الرابط http://radio.garden/listen/sanaa-radio/gBLzpdmJ .

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المشهد اليمني الأول