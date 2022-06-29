اُستشهد مواطن اليوم الأربعاء بانفجار أحد ألغام العدوان الأمريكي السعودي بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، في جرائم حرب مستمرة يرتكبها تحالف العـدوان بمنعه من تطهير المناطق الموبوءة.

وأكد مصدر محلي بالمحافظة استشهاد المواطن “ناصر أحمد ناصر الزايدي” إثر انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان في وادي الملح بمديرية صرواح.

يذكر أن مخلفات ألغام العـدوان الأمريكي السعودي والقنابل العنقودية تسببت في معاناة كبيرة لأبناء المديرية، وأسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

تحالف العدوان يمنع “تطهير المناطق الموبوءة”

وكان قد أشار المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام إلى تعمد تحالف العدوان الإبقاء على مخلفات الألغام والقنابل العنقودية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الحديدة من المحافظات الأكثر تلوثا بالقنابل العنقودية حيث استشهد 300 مواطن منذ بداية العام الحالي 2022م، بسبب عدم سماح تحالف العدوان بدخول الأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الموبوءة.

فيما تسببت القنابل العنقودية التي ألقاها تحالف العـدوان في اليمن، باستشهاد وإصابة وتشويه قرابة الأربعة الآلاف مدنياً بينهم أطفال ونساء، خلال الفترة 2015- 2022م في حصيلة غير نهائية.

وكان قد حمّل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، تحالف العدوان مسؤولية سقوط المدنيين جراء منعه دخول أجهزة تطهير المناطق المتأثرة بالقنابل العنقودية والمخلفات التي استخدمها بشكل مفرط دون مراعاة لحقوق الإنسان، داعياً وسائل الإعلام بالنزول إلى مناطق عمل الفرق الميدانية للاطلاع على حجم التلوث في المناطق المتأثرة والصعوبات التي تواجه المركز التنفيذي.