الخدمة المدنية بصنعاء تحدد إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الجمعة 9 ذي الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو 2022م.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجازة عيد الأضحى ستنتهي يوم الأحد 18 ذي الحجة الموافق 17 يوليو، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 19 ذي الحجة الموافق 18 يوليو.

ورفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني ومؤسستي الجيش والأمن واللجان الشعبية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.