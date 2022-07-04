المهرة في ظلام دامس لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم توفر الديزل

تعيش محافظة المهرة الواقعة تحت الإحتلال السعودي الإماراتي، في ظلام دامس لليوم الثالث على التوالي بسبب نفاذ المشتقات النفطية.

وأفادت مصادر محلية، أن منظومة الكهرباء خرجت بشكل نهائي عن الخدمة فجر السبت في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة.

وقالت المصادر إن الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي جاء نتيجة توقف محطة التوليد بالغيضة عن العمل بسبب عدم توفر الديزل لتشغيل المولدات.

وكان وعد الإحتلال الإماراتي المهرة بسفينة نفطية، حيث تفاجئ أبناء المهرة بأن سفينة عسكرية قدمت الى المهرة بعد أيام من وعود الإمارات بسفينة نفطية غير انها تحمل عتاد عسكري كبير.

وتشهد محافظة المهرة شرق اليمن أزمة حادة في المشتقات النفطية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن إيرادات محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان يتم تورديها إلى البنك المركزي في عدن، ولا يعود منها شي للمحافظة وأبنائها فيما يتم توزيع تلك الأموال رواتب بالعملات الصعبة للمسؤولين وأقاربهم في فنادق الرياض وأبوظبي والقاهرة.