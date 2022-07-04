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أسعار صرف العملات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وأسعار الذهب ليوم الإثنين في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وأسعار الذهب ليوم الإثنين في صنعاء وعدن

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين 4 يوليو 2022م.

الأسعار بمناطق صنعاء

الدولار

شراء 557 إلى 558 ريال
بيع 559 إلى 560 ريال

السعودي

شراء 148 إلى 148,3 ريال
بيع 148,4 إلى 148,5 ريال

الأسعار بمناطق عدن

شراء 1120 إلى 1132 ريال
بيع 1136 إلى 1140 ريال

السعودي

شراء 296 إلى 298 ريال
بيع 299 إلى 300 ريال

أسعار الذهب اليوم الأثنين 4 يوليو 2022م

متوسط أسعار الذهب في صنعاء.

الجنيه

شراء 234,000
بيع 237,000 ريال

الجرام21

شراء 29,000
بيع 31,000 ريال

متوسط أسعار الذهب في عدن

الجنيه

شراء 460,000
بيع 465,000 ريال

الجرام21

شراء 57,000
بيع 60,000 ريال

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