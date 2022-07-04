بالفيديو.. عصابة مسلحة تابعة للشيخ شوقي المخلافي تختطف التاجر الزريقي بقوة السلاح من وسط مدينة تعز

أقدمت عصابة مسلحة تابعة للشيخ شوقي المخلافي شقيق الشيخ حمود المخلافي، على اقتحام محل الزريقي للألكترونيات واختطاف أحد أبنائه وسط مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة التحالف ومرتزقته.

وقالت مصادر محلية أن عصابة مسلحة يقودها المدعو أسامة القردعي قامت باقتحام محل التاجر هزاع الزريقي للألكترونيات في شارع جمال وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر إن العصابة قامت باختطاف الشاب “حمادي” نجل التاجر هشام الزريقي واقتياده إلى جهة مجهولة. وذكرت إن المدعو أسامة القردعي قيادي في اللواء 170 دفاع جوي وأحد الأيادي المقربة من الشيخ شوقي سعيد المخلافي.

وأوضحت المصادر إن خلاف بين العصابة المسلحة مع أحد أبناء الزريقة وقعت قبل فترة في مدينة التربة بمديرية الشمايتين ولا تربط التاجر هزاع الزريقي وأولاده أي صلة أو شراكة تجارية مع الزريقي صاحب الخلاف.

يشار إلى إن عدد من المحلات التجارية في شارع جمال أغلقت أبوابها احتجاجا على الإنفلات الأمني عقب الهجوم المسلح والاعتداء على محل هزاع الزريقي واختطاف أحد أبنائه.