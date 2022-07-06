أصدرت السلطات السعودية موافقتها على قيام محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو ما يسمى “هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي” بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لحج هذا العام، وذلك بحسب تغريدة إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي في “تويتر”.

يُذكر أن العيسى قد زار العام الماضي ما يسمى “معسكر الإبادة الجماعية لليهود” في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية “أوشفيتز”، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى “الهولوكوست”.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لخارجية العدو الإسرائيلي نشر، مقطع فيديو للعيسى وهو “يؤم وفدا، للصلاة في معسكر أوشفيتز ترحما على أموات اليهود.”.