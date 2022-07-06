غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 275 راكباً.

وأكد عدد من المغادرين أن فتح مطار صنعاء الدولي حق إنساني، ولا يجوز إغلاقه أمام المسافرين المدنيين وفقاً لما تضمنته المواثيق والاتفاقيات والأنظمة الدولية.

وأشاروا إلى سهولة الإجراءات المتبعة في المطار وتعامل العاملين الراقي مع القادمين والمغادرين .. لافتين إلى ضرورة استمرار الرحلات التجارية المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي، خاصة للمرضى والطلاب والمغتربين.

ودعوا إلى تسيير رحلات إلى القاهرة من مطار صنعاء الدولي والعودة.