أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

مغادرة 275 راكباً مطار صنعاء الدولي إلى الأردن

9
06 - ww98_medium

غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 275 راكباً.

وأكد عدد من المغادرين أن فتح مطار صنعاء الدولي حق إنساني، ولا يجوز إغلاقه أمام المسافرين المدنيين وفقاً لما تضمنته المواثيق والاتفاقيات والأنظمة الدولية.

وأشاروا إلى سهولة الإجراءات المتبعة في المطار وتعامل العاملين الراقي مع القادمين والمغادرين .. لافتين إلى ضرورة استمرار الرحلات التجارية المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي، خاصة للمرضى والطلاب والمغتربين.

ودعوا إلى تسيير رحلات إلى القاهرة من مطار صنعاء الدولي والعودة.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

الأكثر شهرة

جديد المشهد

الحج مؤتمرُ الأخُوّة والوحدة

زوايا وآراء
خَلَقَ اللهُ تعالى الخَلْقَ، ولم يَدَعْهُم وشأنَهُم، بل أرسلَ...
اقرأ المزيد

بالصور والفيديو.. الإعلام العبري يفضح حقيقة محمد العيسى خطيب عرفة لهذا العام

أخبار وتقارير
نشر الإعلام العبري تقرير عن دور محمد بن عبد...
اقرأ المزيد

نسبة الحجاج اليمنيين تنخفض من 15% إلى 1,5% ولماذا مكة المكرمة مُحتلة؟ ولماذا تنسيب الحج الأكبر عرفة؟

أخبار وتقارير
"خاص" من مائة ألف حاج الى عشرة ألف حاج نسبة الحجاج...
اقرأ المزيد